Raporta Vidyo|Li herema kurdistanê li Bajerê Hewlerê bi mebesta Roja ji dayîk bona hz pêxember û Îmam Sadiq (silav liwanbin) gelê kurd pîroz kirin
Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) -ABNA-Mamosta mela Beşîr Gûlî liser felsefe û exlaq,Armancen hinartina pêxemberî qisa kirin û giringî dain bi ve Cejna he bibbarek xelk bi sîra pêxember(s.x.a) separiş dikirin giring linav welaten dîtir hem ev cejna di girin .
11 September 2025 - 00:50
News ID: 1725798
