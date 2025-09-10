  1. Home
Raporta Vidyo|Li herema kurdistanê li Bajerê Hewlerê bi mebesta Roja ji dayîk bona hz pêxember û Îmam Sadiq (silav liwanbin) gelê kurd pîroz kirin

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) -ABNA-Mamosta mela Beşîr Gûlî liser felsefe û exlaq,Armancen hinartina pêxemberî qisa kirin û giringî dain bi ve Cejna he bibbarek xelk bi sîra pêxember(s.x.a) separiş dikirin giring linav welaten dîtir hem ev cejna di girin .

11 September 2025 - 00:50
Source: Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) ABNA-

