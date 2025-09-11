Şêwirmendê Parêzgeha Bûşehrê di Konferansa Yekîtî de:“Yekîtîya Umetê Îslamî Bingehê Aqîdeyê Heye / Dijmin Hedefê Wê Yekîtîyê Ji Navbera Mûselmanan Veq
Îsmaîl Bazdar, şêwirmendê parêzgarê Bûşehrê yê li ser karûbarên Sunnî, tekezî li ser kokên doktrînî û olî yên yekîtiya neteweya Îslamî kir, û ew ne tenê siyasî lê di heman demê de pêşengiya dîndartî û baweriya rastîn jî bi nav kir. Dema ku bal kişand ser hewldanên berdewam ên dijminan ji bo afirandina parçebûnê di nav rêzên neteweya Îslamî de, wî hişyarî û girîngiya yekîtiyê ji bo serkeftinê wekî bingehîn bi nav kir, û bal kişand ser rola şerê 12 rojî di yekîtî û nûkirina hêviya Misilmanan ji bo fetihên mezintir de.
Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlul Beytê (s.x) - ABNA - Îsmaîl Bazdar, şêwirmendê parêzgarê Bûşehrê yê ji bo karûbarên Ehlê Sunêt, di çarçoveya 39emîn Konferansa Navneteweyî ya Yekîtiya Îslamî de girîngî û cihê yekîtîyê di cîhana Îslamî de şîrove kir.
Wî tekez kir: Yekîtiya neteweya Îslamî mijarek pir girîng e ku kokên wê di bawerî û perestina Misilmanan de ye û ne di serî de mijarek siyasî û stratejîk e, lê belê beriya dîndarî û baweriya rastîn a bi Îslamê ye. Bazdar, diyar kir ku ev konferans encam û bereketên xwe ji bo civakên navneteweyî û cîhana Îslamî tînin, û got jî: Dijmin her gav hewl dide ku rêzên neteweya Îslamî têk bibe, ji ber ku yekîtî û hevgirtin faktorên herî mezin ên serketinê ne. Ji ber vê yekê, dijmin dê hemî lêçûn û hewldanên xwe bikar bîne da ku van rêzên yekgirtî têk bibe, û em piştrast in ku dijmin dê di vî warî de veberhênan û dem derbas bike.
Şêwirmendê Parêzgarê Bûşehrê yê ji bo Karûbarên Sunnî axaftina xwe wiha domand: Divê Umeta Îslamî bi baldarî pêş bikeve û vê yekîtîyê wekî mijarek girîng ji bo serketin û serketinê bihesibîne. Wî destnîşan kir: Hewldanên dijmin ji bo afirandina parçebûnê dê her tim hebin û divê em bêhêvî nebin. Divê em ji bo vê yekîtî û hevgirtinê hêvî bikin, ji ber ku Şeytan nikare vê Umetê hetahetayê hilweşîne, her çend ew dikare zirarên piçûk û zirarê bide rêzên Umeta yekgirtî ya Îslamê.
Bazdar dijminê rastîn wekî xudperestiya gerdûnî, Siyonîzm û rejîma dagirker a Îsraîl û Amerîkaya sûcdar da nasîn û got: Ew hewl didin, lê tiştê ku Umeta Îslamî divê girîngiya vê yekîtî û hevgirtinê ji her demê bêtir li ber çavan bigire, da ku em karibin planên dijminan têk bibin û wan pûç bikin.
Wî her wiha behsa fêkiyên şerê 12 rojî yê ferzkirî kir û diyar kir: Vî şerî ji bo tevahiya cîhana Îslamî feyde û bereketên xwe hebûn û Umeta Îslamî yek kir. Bi taybetî, sebir û aramiya Komara Îslamî ya Îranê û miletê mezin û berxwedêr ê Îranê li dijî vê dijminatiyê serkeftinek anî ku careke din tevahiya milet bi awayekî cûda û nû yek kir, hêviya serkeftinek mezintir da wan.
