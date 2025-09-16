Li Dîwanîyê ya Iraqê de,li hemayîşek mezin ku di çarçoveya "Hefteya Yekîtîyê", rojbûna Pêxamberê Îslamê û Îmam Caferê Sadiq (s.x.a) de hat lidarxistin
Di bajarê Dewanîyê ya Iraqê de, li ser bingehê yekîtîya Îslamî, cejna pîrozbahî ya rojbûna Peygamberê mezin a Îslam (s.x.a) û Imam Cafer Sadiq (S.X) bi rûmet û rûhê yekîtî hatî lidarxistin.
Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) -ABNA-Rapora Hemayîşa Cejna Rojbûna Peygamberê Îslam (S.X.A) û Îmam Cafer Sadiq (S.X) li Dîwanîyê bi Serdana Yekîtîya Îslamî
Pêşgotin
Di navbera hefteya yekîtîya Îslamî û pîrozbahî ya rojbûna Nebîya Pîroz a Îslam û Îmam Cafer Sadiq (silav liwanbin), hemayîşeke fermî li parêzgeha Dewanîyê ya Iraqê bi rêveberiya navendî ya Meclîsa Cîhanî ya Ehl-ûl-beytê (s.x) hate lidarxistin. Ev ceremoni, ku bi hêvî û armanca pêkhatina yekîtîya navbera gelên Îslamî hat saz kirin, li ser binpêkirina vî rengîn û mezin a di dîrokê de bû.
Beşdariyên Giring
Hemayîşê bi beşdariya Hocet-ul-îslam wel-Muslimîn Seyîd Mihemedriza El-Eyub, serokê ofîsa navendî ya Meclîsa Cîhanî ya Ehl-ûl-beytê (s.x) li Iraqê, û şaxên din ên Meclîsa Ehl-ûl-beytê (s.x) ji parêzgeha Dîwanîyê hat lidarxistin. Ev çalakî li ser bingeha bihevgirêdan û bihêvîtiya gelên Îslamî hat amade kirin.
Mijarên Bingehîn yên Axiftinê
- Serkeftina Yekîtîya Îslamî:
Seyîd El-Eyub di axaftina xwe de vebijarkir ku yekîtî, ji ber xêr û bereketên Ehl-ûl-beytê (s.x), hablullah û ronahiyên paqij, sedema jiyana rûhî û civakî ye. Yekîtî pêwîstiya civakên Îslamî ye, taybetî di demên awir û têkoşînê de.
- Rêveberiya Merreja Alîyê:
Ew ji bo civaka Îslamî yekîtî di dema şehîd Komeynî de hate berhevkirin û belavkirin. Ev yekîtî ne tenê yek stratejîk e, lê belkî armancê bilind û demjimar e.
- Peyama Rehber û Merreja Alî:
Bi rêya serokê mezin a Îslamî û fermana Ayetullah Sistani, yekîtî ne taktîkek an rêbaze xwerû ji bo meqseda din nîne, lê armanca bilind û hêja ye.
Dawiya Hemayîşê
Di dawiya hemayîşê de, komek helbestvan û pesindaran hatin spasîkirin û teqdîrkirin û beşdar bi rêzgirî û sipasname hatin nasîn û şînkirin, ji bo xizmeta wan di vê çalakiyê de.
Di dawiya vê konferansê de, komek helbestvan û pesindaran hatin spasîkirin û teqdîrkirin.
Encama Rapora
Ev hemayîş di demekê de hate lidarxistin ku civaka Îslamî di Iraqê de bi awayekî fermî û rûhî yekîtî û hevsengî xwe nîşan bide. Em pêwîst in ku ji bo xwenda û têgihiştina girîngiya yekîtî û rêxistinên civakî, vê rengîna pîroz û peyvên rêvebirî bi baldarî binêrînin.
