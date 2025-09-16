Rapora wêneyî | Rêwîtiya Merasîma Pêşwazîkirina Karwanê Sembolîk ê Gihiştina Hezretî Mesûme (s) bo Qom
Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlul Bayt (s.x) — ABNA — Hemû gava ku roja 23-em a mehê Rebi' al-evvel, roja têketina salvegera hatina Hezreta Fatime Mesûme (silavên Xwedê lê bin) bo bajarê pîroz a Qomê tê qeyd kirin, çalakiyeke xêrhatina karwana nîşaneyê ya vê bûyerê dîrokî û ruhanî, îro sêşem, 25ê Şehrîvâre 1404 (16ê Îlûl 2025), bi beşdariya fireh a gel, zayir û xadimên wê pîroz beşdar bûn.
16 September 2025 - 17:08
