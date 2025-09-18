"Şîrovekerê Spanyayî di gotûbêja xwe ya bi ABNA re de got: Gelên Ewropayê ji armanca dadperwer a Filistînê piştgirî dikin / Îsraîl her kesê ku dijî vê
دکتۆر «Firas El-Charani» bêjî: Rola siyasî û aborî ya Ewropayê bi gelemperî li ser feyda û manfaatên rejîma Siyonîstî ye, lê herweha gelekî gelên Ewropayê ji armanca dadperwer a Filistînê piştgirî dikin.
Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) –ABNA-Dewleta Spanya û Serokwezîrê wê, Pedro Sánchez, di dawiyê de bi peyamên girîng ên piştgirî ji Filistîn û gelê Xezze ve hatine şandin, ku ev bû sedema reaksiyona zû ya serokên rejîma Siyonîstî, taybetî Gideon Sa’ar, wezîrê derve yê vê rejîma, li dijî Sánchez û dewletê wê bû. Li ber vê yekê, dewleta Spanya karûbarê Îsraîlê hate bang kirin û Madrid şikêta xwe ya li ser vê peyaman ragihand.
Dr. Firas El-Charani, şîrovekerê spanyayî ya li qada navneteweyî, di gotûbêja xwe ya bi ABNA re got: Çalakiyên baş hatine kirin lê ew nexweş ne û gelê Xezze pêdivîya piştgirîyê zêdetir heye. Ev çalakiyên di derbarê tesîrê li siyaseta Ewropa de girîng in. Spanya, Îreland û Slovenia welatên ne ku siyaseta xwe li dijî rejîma Siyonîstî guhertine. Hemû van peyman û çalakiyan tesîrê ne, lê ne yaqet, divê zêdetir çalakî were kirin.
Li ser peyama Sa’ar ya li dijî Sánchez, wî got: "Nêzîk e ku Îsraîl her kes, endam an welatê ku di ber terorîzm û estîkbarê vê rejîma de dimîne, bi qirêjî û yewdîstîzî tê guman kirin."
El-Charani got ku bang kirina karûbarê Îsraîlê li Madrid girîng e û di dema ku ew lêdanê li ser siyaseta giştî ya Ewropa û medya û taybetî li ser siyaseta Amerîkaya Bakur û Ewropa zêde dike. Peymana bersiva rejîma Siyonîstî ji bo cezayên ku kirine gelek girîng e.
Wê jî destnîşan kir ku siyaseta siyasî û aborî ya Ewropa bi gelemperî li ser feyda û bûn fayda ji rejîma Siyonîstî ye, herçiqas gelekî gelên Ewropayî ji armanca dadperwer a Filistînê piştgirî dikin. Ji ber vê yekê, yênek rêjeya yekbûyî ya siyasî ya Ewropa tune ye û amûrên lêdanê herî kêm û nexweş ne. Amerîka jî destûrê xwe guherandî ne û êdî jî nekin. Dijminên Siyonîst û Amerîkî yek in û wan ji bo piştgirî ya Israîlê li ser Ewropa basan dikarînin.
Di dawiya raporê de, El-Charani amadebûnê ji bo lêdan û kêşandina Sánchez û partiya wî ji hêla Mossad û CIA ve di derbarê meseleya sûceyan û şikêta ku di sala derbasbûyî de polîsa şerê li dijî rûwşa fîsakê ew şûnde û niha belav bû, dipeyivî.
