Hucetulîslam Xancanî di civîna ragihandina pêşkeftî ya «Dengê Xezze» de:Xezze – Pîvana Rastiya Îslamê li Cîhanê / Karwanê «Semûd» – Gava Pêşketinê ji
Endamekî komîteya şopandina kampanyaya "Dengê Xezeyê", armanc û destkeftiyên beşdarbûna şandeya gelê Îranê di amadekirina karwana navneteweyî ya "Semûd" de şîrove kir û tekez kir ku şandina kelûpelan tenê rêya cidî ye ji bo sivikkirina zexta li ser gelê Xezeyê. Hucetulîslam Mihemed Mehdî Xancanî diyar kir ku Xezze bûye pîvanek ji bo mirovahî û Îslamê,
20 September 2025 - 22:26
News ID: 1729191
