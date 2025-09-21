Kontrolkerê berê ya Agenciyê Enerjiyê Atomî got:Ewrûpayî sêwelat (Almanya, Fransa, Brîtanya) rapora siyasî ya agenciyê bi awayekî xerab ji bo şermezar
Kontrolkerê berê ya Agenciyê Navneteweyî ya Enerjiyê Atomî diyar kir ku sêwelatî Ewrûpayî ji rapora siyasî ya agenciyê xerabî wergirtin da ku Îranê bêtîwanê biçînin.
Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) -ABNA-Encûmena Ewlehiya Neteweyên Yekbûyî di civîna xwe ya roja înê (în) de bernameya jêbirina herdemî ya sankîsyonên aborî yên li dijî Îranê red kir. Di vê cîhanê de, qerarnameyek li ser qedexe kirina vegerê sankîsyonan hate vebijarkirin, ku 4 dengên piştgirî, 9 dengên dijwar û 2 welat dengê betalkirî da.
Rûsya, Çîn, Îlcizîr û Pakistan ji wan welatan bûn ku ji vê qerarnameyê piştgirî kirin. Ev dîrok di çarçoveya xebatên 30 rojiyan de, ku ji dawiya Tebaxa vê salê dest pê kir, û ji hêla sê welatên Ewropayî (Fransa, Almanya û Brîtanya) ve hat ragihandin da ku ger xwestên wan ji Tehran nehatin qebûlkirin, mekanîzma "misil"ê were çalak kirin.
Dewleta Îslamî ya Îran, di daxuyaniyekê de kiryarên sê welatên Ewropayî li ser bi kar anînê mekanîzma şerûvekirinê ya Brêjma Hêzên Atomî ji bo vegerandina qerarnameyên Encûmena Ewlehiyê ku di sala 2015 de bi qerarnameya 2231 û Brêjma Hêzên Atomî qediyan, wekî kiryarên neqanûnî, bêesl û teşwîqî pêşniyar kir.
Yasrî Abûşadî, kontrolkerê berê ya Agenciyê Navneteweyî ya Enerjiyê Atomî, di gotûbêjêkê de guhdarî ABNA kir ku:
• Qerarnameya Koreya Başûr ji bo domandina jêbirina sankîsyonan li dijî Îranê roja înê bi 9 dengên dijwar qebûl nebû. Piştgiriya welatên wekî Somalia, Srilanka, Peru û hin welatên Yekîtiya Ewropayî şaşîbû.
• Di konferansa giştî ya Agenciyê de, Îran daxuyaniya xwe ya ji bo nema kirina qerarnameya berê ya pêşniyar kirin, li gorî daxwaza gelek welatan, çap kir.
• Di nêzîkî dema 28ê Îlonê ku mekanîzma misilê tê çalak kirin, heye fursêtek ji bo muzakirên dest pêkirin, û hewlên ewropayî dikarin wekî yek berpirsiyarî nîşan bidin an jî tenê çarçoveya dîplomasiyê be.
• Piştgiriya wênekirina pêvajoya hevkariya Îran û Agenciyê di daxuyaniya 9ê Îlonê de hêvîya destnîşan dike.
• Sîyaseta têkoşerên têkiliyên Iran û agenciyê ji hêla dawiyê hatiye başkirin û baştir bû, û balafirên kontrolkeran jî çend caran li nêzîkî şewqê wêneyên nû li Bûşehr hatin kontrolkirin.
• Rapora Agenciyê di 31ê Gulanê 2025 de gelek asteng û diyarîyên kevnar ên li dijî Îranê hate şandin ku bi siyasî kirin tê şikestin. Sê welatên Ewropayî ji vê raporê ji bo têkiliyên siyasî yên li dijî Îranê bi kar anîn û daxuyaniya misilê pêk anîn.
• Di dawiyê de, hewlên ewropayî û Amerîkayê bo muzakirên heta 27ê Îlonê berdewam dikin û hêvî heye ku qebûlkirinek berê pêk bê.
