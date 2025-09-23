Hişdara Senator Raja Nasir ji bo hewlên Amerîkayê ji bo vegerandina baregeha Bagramê

Serokê Meclîsa Yekîtiya Misilmanên Pakistanê bertek nîşanî îdiaya Serokê Amerîkayê ya derbarê vegerandina Baregeha Hewayî ya Bagramê ya li Afxanistanê de da û got: "Ev kiryar îhtîmala xetereke girîng bêîstîqrariya herêmî zêde dike."
Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x)-ABNA-Îslamabad— Senatôr Raca Nasir Abas Caferî, Serokê Meclîsa Yekîtiya Misilmanên Pakistanê, di bersiva daîweya Serokkomara Amerîkayê ya vegerandina Baregeha hewayî ya Bagram li Efgânistanê, şopandinê kir. Ew îzah kir ku ev çalakî dikare xetereke girîng li serbestiya Efxânistan û bêrîya Pakistanê bibe, û dibe sedema bîranîna qedexe ya herêmî.
Serok Raja Nasir ji rêberiya Talibanên Efxânistan xwest ku daxwaza Amerîkayê bi qetîyatî red bikin, û hişdariya wan kir ku vegerandina Bagramê dikare encamên nebaş û têkçûnên nûyên herêmî bibe. Ew îşaret kir ku ev rewş dikare desthilatdariya derve yê herêmê zêde bike û herweha şerên navîn ji bo welatên Çîn, Pakistan û Îran bibe, ku ewlehiyên aborî û neteweyî yên wan jî li dijî tê.
Senatôr Nasir jî wezareta derveyî Pakistan ragihand ku ne tenê vê mijarê wekî yek mijarek dû-hewlê binêre, lê Pakistan nikare bêhîs be. Ew ji hukûmetê xwest ku ev çalakî ya Amerîkayê qebûl nekirê û ji bo parastina stabîliyeta herêmî û bêrîya neteweyî rawestgahiye zordar bistîne.
