Pakistan:Welatên ku li dijî qatlê generasiya Filistînîyan deng dikin, tenê bi peyv û gotinên fêrkirî ne, divê bi pratîk û karanîna rastîn jî berdewam
Hemû welatên ku ji demek dirêj li dijî zulmê û qatlê generasiya mirovanî hatiye şikandin û bi tevahî li ser vê mijarê şîkest û nîvîsa xwezîyan, niha divê wê welatan jî berdewam bin û pêşve bikin — Serokê Cemaeta Cafariya Pakistan, Allame Seyîd Sacid Eli Naqavi.
Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x)-ABNA-Serokê Miletê Cemaeta Cafariyê Pakistan, Allame Seyîd Sacid Eli Naqavi, dibêje:Wek xuya dike ku xwîna şehîdên mazlûm ên Filistînî reng dide û hişmara rûhê neteweyî tê destnîşan kirin. Hin welatên cîhanê niha dest bi pejirandina Filistîn wekî dewletê kiriye — ew welatên ku berê heta dawî, dewleta qebîh û girîngkirî ya sahyûnîst (îsraîl) hate destnîşan kirin û xwezî şaxekî nebaş li nav dilê Rojhilata Navîn avêtin û wî şaxa xuyûrê rastî da. Ev diya xuyangeyê dibe û pêdivî ye ku bifikrin ev jî serkeftinek xweş û serdemî ye û bersiva qurbanîyên mazlûmanan dibe; lê herwiha cîhan divê bîr bike ku piştî zulm û tîranîyê pêxemberê rastîn êmperyalîzm e — ya ku serok û performerkirîyê van sûcên mezin e.
Naqavi daxuyaniya xwe di bersiva îlanên Brîtanya, Kanadayê, Australya û hin welatên din ên ku Filistînê wek dewlet pejirandine, şûnde kir. Wê got: ev dibe encama hevpeyvîna dirêj a Filistînîyan û ramanên mazlûmanan ên li Xezze — ku niha welatên ku roja berê dewleta qebîh û girîngkirî ya sahyûnîst bi şerikî hate berfireh kirin, ne tenê li ser ev zûlman qicik dikin lêbelê niha hemû wan welatan Filistînê wek dewlet pejirandin. Ev pêşveçûn xweş e, lê ne tenê divê wan welatan ji bo rolê xwe ya berê xwestin bibêjin, belkî divê ji bo astengkirina destê dewleta gaştkirî hemî çalakîyên pratîkî jî bikin — ne tenê bi gotin û perwerde.
Wê zêde kir ku hemû welatên ku ji demeke dirêj li dijî qetilan û bûyerên bedew ên li ser mirovên mazlûm têkoşîn û qehremanî dikin — ku tenê li ser pîvan û birbirînê dişînin — niha jî divê pêşve bîn. Ji ber ku piştî vê dewleta sahyûnîstê, êrîşên eslî û bidalî êmperyalîzm e, wê hinan pêwîst e ku: elçîyan xwe vegerin, sermayeyan xwe ji bank û heyetan êmperyalîst derxînin, û hilberên êmperyalîst û israîlî bi boîkotê bên girtin — da ku qetil û wiranîya mazlûman qedî biçe.
