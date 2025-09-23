Serokê Şoreşê Îslamî got:“Yekîtîya neteweyî ya Îran heman yekîtîya neteweyî ya 23-ê Xurdadê ye. Hemû alîkar û mesûl in ku vê yekîtî bi hêz û bi fermî
Serokê Mezîn a Inqilaba Îslamî, Hazretê Ayatollah Xwameneî, îro şev di axaftina televîzyonî ya xwe de ji bo gelê Îranê got:"Yekîtî û yekparçayiya domdar a gelê Îran wekî pêlê hêja û piştgirêkê zîv û pîştre ya li ser serê dijminan tê dîtin."
Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlul Beyt (s.x)- ABNA- Îşev di gotareke televîzyonî de ji bo gel, Ayetullah Xameneyî, Rêberê Bilind ê Şoreşa Îslamî, yekîtî û yekparçeyiya berdewam a miletê Îranê wek mûşteke pola li dijî dabeşbûna dijmin bi nav kir. Wî sedema ku miletê Îranî yê bi xîret teslîmî zext û gefên dijmin nebû ku dev ji teknolojiya kêrhatî ya dewlemendkirina uranyûmê berde rave kir û tekez kir: Danûstandineke ku encama wê ji destpêkê ve ji hêla Dewletên Yekbûyî ve tê destnîşankirin û fermankirin bêkêr û zirardar e, ji ber ku ew dijminê zordar dike ku armancên din ferz bike û rê li ber ti zirarê ji me nagire, û tu miletekî bi rûmet an siyasetmedarekî jîr danûstandinên weha qebûl nake.
Di destpêka axaftina xwe de, Rêberê Şoreşê destpêka meha Mehrê wekî meha fêrbûn û zanînê û destpêka tevgera bi mîlyonan ciwan, ciwan û pitikan ber bi zanîn û şiyanê ve pîroz kir û bi tundî şîret li berpirsên welêt, nemaze berpirsên Wezareta Perwerde û Hînkirinê, Wezareta Zanistê û Wezareta Tenduristiyê kir ku nirx û girîngiya jêhatîbûna bêhempa ya ciwanên Îranî fam bikin û ji vê nîmeta îlahî sûd werbigirin.
Dema behsa 40 madalyayên rengîn, di nav de 11 madalyayên zêrîn, ku xwendekarên Îranî di pêşbirkên navneteweyî de di 2 mehên borî de bi dest xistine, kir û got: Tevî şerê 12 rojî û zehmetiyên ku ew anî, xwendekarên me di warê astronomiyê de di cîhanê de di rêza yekem de bûn û di beşên din de rêzên baş bi dest xistin; mîna ku ev jêhatîbûn bûye sedem ku ciwanên me di rojên dawî de di gureşê de bibiriqin û di demên berê de di voleybol û hin beşên din de serbilindî çêbikin.
Rêberê Înqilabê her wiha behsa salvegera şehadeta Şehîd Seyîd Hesen Nesrullah kir, mucahîdên mezin wekî sermayeyek mezin ji bo cîhanên Îslamî, Şîe û Lubnanê bi nav kir û got: Sermayeya ku Seyîd Hesen Nesrullah afirand, di nav de Hizbullah jî, mayînde ye û dê berdewam bike, û ev sermayeya girîng divê li Lubnanê an li deverên din neyê paşguh kirin.
Ayetullah Xameneyî bi rêzgirtina li bîranîna fermandar, zanyar û şehîdên din ên Şerê 12 Rojan, sersaxiyên xwe yên dilsoz û ji dil pêşkêşî malbatên wan kir û xalên sereke yên axaftina xwe ya televîzyonî ji bo neteweyê li ser sê milan sekinî: girîngiya yekîtî û yekparçeyiya neteweya Îranê di Şerê 12 Rojan de û niha û pêşeroja welêt, ravekirina girîngiya dewlemendkirina sûdmend a uranyûmê, û ravekirina helwestên bihêz û aqilmend ên netewe û rejîmê li hember gefên Amerîkî.
Di ravekirina milan de, wî yekîtiya neteweyê wekî faktora sereke ya bêhêvîbûna dijmin di şerê 12 rojî de hesiband û got: "Lêdana fermandar û hin kesayetiyên bi bandor ji bo dijmin rêbazek bû ku bi alîkariya ajanên xwe li welêt, nemaze li Tehranê, kaos û bêaramiyê çêbike. Ger ew bikariba mirovan li dijî Komara Îslamî derxîne kolanan û bi têkbirina karûbarên welêt, ew ê eslê pergalê hedef bigire û bi planên paşê, Îslamê li vê axê ji holê rake."
Ayetullah Xameneyî, destnîşankirina bilez a cîgirên fermandarên şehîd û hêz û moralê bilind ê hêzên çekdar û rêveberiya welêt a li ser bingeha rêzik û dîsîplînê, di nav faktorên bibandor ên têkçûna dijmin de bi nav kir, lê wî tekez kir ku milet hêmana herî bibandor di têkçûna dijmin de bû û bi yekîtî û hevgirtinê, bi tevahî ji daxwazên dijmin bandor nebû û kolan bi mirovan tijî kir, bê guman, li dijî êrîşkaran û ji bo parastina Komara Îslamî.
Bi îşaret bi pirsîna dijmin a ajanên xwe yên li Îranê ji ber bêkêrî û nekarînê, wî zêde kir: Ajanên ku kuklayên Siyonîzm û Amerîkayê ne, bersiv dan ku me hewl da, lê gel pişta xwe da me û rayedarên welêt karûbaran birêve birin.
Rêberê Şoreşê yekîtî û yekparçeyiya milet wekî sedema ku plana êrîşkaran bêencam ma bi nav kir û tekez kir: Xala girîng ev e ku ew yekîtîya biryardar hîn jî maye û pir bibandor e.
Rexne li wan kesan kir ku bi xêzkirina xêzan ji derve, dixwazin wisa bikin ku yekîtiya neteweyî bi serdema şer ve girêdayî ye, û got: Hin dibêjin ku cudahîyên ramanan hêdî hêdî derdikevin holê û mimkun e ku xeletîyên etnîkî û cudahîyên siyasî bi kar bînin da ku gel ber bi kaos û bêaramiyê ve bibin, lê ev derewek tevahî ye.
Ayetullah Xameneyî behsa serbilindiya hemû komên etnîkî yên welêt bi Îranîbûnê kir û got: Me jî cudahîyên siyasî yên xwezayî hene, lê li hember zordaran, tevahiya netewe, çi îro be çi sibê, dê mîna mûştekî pola li ser dijmin dakeve.
Wî Îrana îro wekî Îrana 13 û 14ê Hezîranê ya îsal hesiband û got: Di wan rojan de, kolanên ku bi girseyan û dirûşmeyên wan ên şikestî li dijî Siyona lanetkirî û Amerîkaya sûcdar tijî bûn, yekparçeyî û yekîtiya neteweyî nîşan dan, ku hîn jî heye û dê hebe, û bê guman her kes berpirsiyarê parastin û xurtkirina wê ye.
Rêberê Şoreşê di beşa duyem a axaftina xwe ya ji bo milet de, îşaret bi dubarekirina peyva dewlemendkirinê di warên siyasî û derve de kir û got: Divê em fêm bikin ka çima ev mijar ji bo dijminan ewqas girîng e.
Wî pisporan vexwend da ku pîvan û feydeyên dewlemendkirinê rave bikin û got: Di dewlemendkirinê de, zanyar û pispor uranyuma ku ji kanên welêt tê derxistin, bi rêya hewildanên teknîkî yên tevlihev û pêşketî, vediguherînin materyalek pir hêja ku jê re uranyuma dewlemendkirî tê gotin, ku di warên cûrbecûr û jiyana mirovan de gelek sepandin hene.
Ayetullah Xameneyî behsa sepandinên cihêreng ên uranyuma dewlemendkirî di çandinî, pîşesazî û materyalan, jîngeh û çavkaniyên xwezayî, lênihêrîna tenduristiyê, xwarin û lêkolîn û perwerdeyê de kir û got: Di hilberîna elektrîkê de, karanîna uranyuma dewlemendkirî jî pir erzantir e û jîngehê qirêj nake, û santralên nukleerî xwedî jiyanek pir dirêj û gelek avantaj in. Ji ber vê sedemê, gelek welatên pêşketî santralên nukleerî bikar tînin, lê santralên me pir caran bi benzîn û gazê têne xebitandin, ku pir biha ne.
Rêberê Şoreşê avakirina pîşesaziya dewlemendkirinê li welêt rave kir û got: Me ev teknolojiya tunebû û hewcedariyên me ji hêla yên din ve nehatin dabînkirin, lê bi hewildanên çend rêvebirên dilsoz û berpirsên payebilind, me sî sal berê dest bi tevgerê kir û niha di astek bilind a dewlemendkirinê de ne.
Wî armanca hin welatan ji bo dewlemendkirina hilberîna çekên navokî heta %90 bi nav kir û got: Ji ber ku çekên me yên navokî nînin û biryara me ew e ku em van çekan çênekin an bikar neynin, me dewlemendkirin gihandiye %60, ku ev pir baş e.
Qedrê Xwedê Ayetullah Xameneyî Îran wekî yek ji 10 welatên xwedî pîşesaziya dewlemendkirinê di nav zêdetirî 200 welatên cîhanê de bi nav kir û got: Ji bilî pêşvebirina vê teknolojiya pêşketî, karê girîng ê zanyarên me perwerdekirina personel bûye; ji ber vê yekê îro bi dehan zanyar û profesorên navdar, bi sedan zanyar û bi hezaran personelên perwerdekirî di warên têkildarî pirsgirêkên navokî de dixebitin û hewl didin; Dûv re dijmin difikire ku bi bombebarankirina hin tesîsan an gefxwarina bombebarankirina wan, ev teknoloji dê li Îranê were tunekirin.
Bi balkişandina ser dehsalan zextên bê encam ên hêzên zordar da ku miletê Îranê teslîm bibe û welat dev ji dewlemendkirinê berde, wî tekez kir: Me teslîm nebûye û em ê teslîm nebin, û em ê di tu mijarek din de teslîmî zextê nebin.
Rêberê Şoreşê got: Amerîkiyan berê digotin ku divê dewlemendkirina we zêde nebe û divê hûn berhemên dewlemendkirî veguhezînin derveyî Îranê; lê niha aliyê Amerîkî lingê xwe xistiye heman pêlavê ku divê hûn qet dewlemend nebin.
Wî tekez kir: Wateya vê zorbaziyê ew e ku hûn vê destkeftiya mezin a ku we bi veberhênan û hewldana domdar bi dest xistiye bi dûman û avêtina bayê bişînin; lê miletê Îranî yê bi xîret vê yekê qebûl nake û dixe devê axaftvan.
Di xala sêyemîn a axaftina xwe de, Rêberê Înqilabê, behsa nêrînên cûda yên ku ji hêla siyasetmedaran ve li ser mijara "danûstandinên bi Amerîkayê re" hatine diyar kirin, kir û got: Hin kes danûstandinên bi Amerîkayê re sûdmend û yên din jî zirardar dibînin; lê ez tiştê ku me di salan de fêm kiriye û dîtiye pêşkêşî miletê delal dikim, û ez ji rayedar û çalakvanên siyasî jî dixwazim ku li ser van mijaran bifikirin û bifikirin û biryarên agahdar bidin.
Ayetullah Xameneyî got: Mimkun e ku di pêşerojê de rewşek cûda derkeve holê, bo nimûne, piştî 20 an 30 salan, lê di rewşa niha de, danûstandinên bi Amerîkayê re çalakiyek bêkêr e ku bi tevahî ji bo berjewendiyên neteweyî tiştek nake û rê li ber zirarên welêt nagire, lê dibe sedema zirara mezin û carinan jî bêçare.
Wî bêkêriya danûstandinên bi Dewletên Yekbûyî re rave kir û got: Aliyê Amerîkî encamên danûstandinan ji perspektîfa xwe pêşwext diyar kiriye û ragihandiye ku ew danûstandinên ku di encamê de "çalakiyên nukleerî û dewlemendkirina di hundirê Îranê de werin rawestandin" dixwaze.
Rêberê Şoreşê rûniştina li ser maseya danûstandinên weha nîşana qebûlkirina ferman, ferzkirin û zorbaziya aliyê din bi nav kir û got: Niha wî got rawestandina dewlemendkirinê, lê cîgirê wî çend roj berê got ku divê Îran mûşekên navîn û kurt jî negire, ev tê wê wateyê ku destên Îranê dê ewqas girêdayî û vala bin ku ger êrîş li ser were kirin, ew ê nikaribe bersiva baregeha Amerîkî ya li Iraqê an li cîhek din jî bide.
Wî ev çaverêkirin û daxuyaniyên berpirsên Amerîkî wekî encama nezanîna miletê Îranî û Komara Îslamî û bêxeberbûna ji felsefe, bingeh û rêça Îrana Îslamî nirxand û got: Wekî ku em, xelkê Meşhedê, dibêjin, ev gotin ji devê axaftvan mezintir in û ne hêjayî baldariyê ne.
Piştî ku bêwatebûna danûstandinan bi Amerîkayê re rave kir, Ayetullah Xameneyî dezavantajên wê yên girîng diyar kir û got: "Aliyê din gef xwariye ku heke hûn danûstandinan nekin, ev û ev dê bibe. Ji ber vê yekê, qebûlkirina danûstandinên weha nîşana gefxwarin, tirs, lerizîn û teslîmkirina milet û welat ji gefê re
Wî teslîmbûna li ber gefên Amerîkayê wek sedemek ji bo berdewamiya daxwazên wê yên zordar û bêdawî bi nav kir û got: Îro dibêjin ku eger dewlemendkirina we hebe, em ê vê û wê bikin, û sibê ew ê hebûna mûşekan an hebûn an nebûna têkiliyan bi vî welatî re wek sedemek ji bo tehdîdkirin û neçarkirina vekişînê bi kar bînin.
Ayetullah Xameneyî tekez kir: Tu miletekî bi rûmet danûstandinên bi gefan re qebûl nake, û tu siyasetmedarekî jîr vê yekê qebûl nake.
Rêberê Şoreşê soza tawîzan a aliyê din ger daxwazên wê werin qebûlkirin wekî derew bi nav kir û bi îşaret bi ezmûna JCPOA kir û destnîşan kir: 10 sal berê, me bi Amerîkiyan re peymanek îmze kir, ku li gorî wê navendeke hilberîna nukleerî dê were girtin û materyalên dewlemendkirî dê ji welêt werin hinardekirin an jî kêmkirin, di berdêla rakirina dorpêçan û normalîzekirina dosyaya Îranê li Ajansa Enerjiya Atomî ya Navneteweyî de.
Ayetullah Xameneyî got jî: Bê guman, min wê demê ji berpirsan re got ku 10 sal demek dirêj e û wek jiyanek e; çima hûn wê qebûl dikin? Divabû ew qebûl nekin, lê wan ew qebûl kir. Lêbelê, îro, dema ku ew 10 sal derbas bûn, ne tenê dosyaya me ya nukleerî ne normal bûye, lê pirsgirêkên wê di Konseya Ewlekariyê û Ajansê de zêde bûne.
Bi îşaret bi paşvekişandina Amerîkayê ji soza xwe ya rakirina cezayan, vekişîna wê ji JCPOA, û bi gotina populer, hilweşandina JCPOA tevî sozên Îranê, wî got: Aliyê din wiha ye, û heke hûn pê re danûstandinan bikin û daxwazên wê qebûl bikin, ev ê bibe sedema teslîmbûn û qelsiya welêt û hilweşandina rûmeta wê. Û heke hûn wê qebûl nekin, heman şer û gefên heyî dê dîsa çêbibin.
Rêberê Şoreşê pêwîst dît ku ezmûnên welêt, tevî ezmûna 10 salên borî, ji bîr nekin û wiha lê zêde kir: "Niha niyeta min tune ku ez ti pirsgirêkan bi Ewropayê re bînim ziman, lê aliyê din, Dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê, sozên xwe dişkîne û di her tiştî de derewan dike, carinan gefên leşkerî dike, û heke derfetê bibîne, ew ê kesayetên me yên wekî General Ezîz Silêmanî bikuje an jî navendên me bombebaran bike. Gelo mimkun e ku bi bawerî û baweriyê bi aliyekî wiha re danûstandin û peymanek were çêkirin?"
Ayetullah Xamineyî tekez kir: Danûstandinên bi Dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê re li ser mijara nukleerî û dibe ku mijarên din jî bi tevahî bêçare ne.
Bê guman, wî danûstandinên bi Dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê re ji bo serokê wê yê niha sûdmend û rêyek ji bo nîşandan û îma kirina ku gefên wî bi bandor in û anîna Îranê ser maseya danûstandinê, wekî sûdmend bi nav kir û careke din got: "Lê ev danûstandin ji bo me windahiyek saf e û ti sûdê nayne."
Rêberê Înqilabê di dawiya axaftina xwe de tekane rêya dermankirin û pêşketina welêt wekî xurtkirina di hemû aliyên leşkerî, zanistî, hikûmetî, avahî û rêxistinî de bi nav kir û got: Divê mirovên jîr û pisporên lênêrînê rêyên xurtkirina welêt bibînin û bişopînin, ji ber ku eger ew bihêz bibe, aliyê din êdî tehdît jî nake.
..............................
Dawiya peyamê/
Ayetullah Xamineyî baweriya bi Xwedê û bangewaziya ji Îmamên paqij ji bo xwestina alîkariya îlahî wekî pêwîst bi nav kir û got: Divê em bi derxistina hewldana neteweyî xebatê pêşve bibin û ev yek dê bi kerema Xwedê were kirin. ye."
Your Comment