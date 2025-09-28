Vîdyo | Xwepêşanderên Koreyî bi pêlavan wêneyê Netanyahu hedef digirin

Li bajarê Seoul, serokê Koreya Başûr, komek ji alîkarên gelê Filistîn protestoyek bi hevahengî kirin. Protestkeran wêneyê Benyamin Netanyahu, serokwezîrê rejîma Siyonîst, bi pêlavên xwe hedef kirin. Ew bi vê şêwazê hestên xwe ya nezdiyê ji qatlê gelê neasker û cengên leşker û hukûmeta dagirker a İsraîl li nêwêşa Xezze nîşan da. Hêvîdarên protestoyê bi şîarên dijî rejîma Siyonîst dema dawî kirin û daxwaz kirin ku tecawîz û kuştina xelkê neasker ên Filistînê herî zû rawestîne.
28 September 2025 - 11:48
News ID: 1732347
