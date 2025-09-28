"Raporta wêneyan | Civîna Navneteweyî ya Helbest û Edebiyata «Meha Libnanî» ji bo bîranîna salvegera şehîdbona Seyîd Hesên Nasrullah"
Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) -ABNA-Civîna navneteweyî ya helbest û edebiyata «Meha Libnanî» di hefteya yekem a bîranîna şehîdiyeta Seyîd Hesên Nasrullah, Serokê Pêşmergeya Hizbullahê Libnanê, di Tîyatroya Mehr a Navenda Hunerî ya Tehranê de hat lidarxistin. Li vê bûyerekê, gelek helbestvan û nivîskarên Îranî û derve yên cîhanê beşdar bûn.
29 September 2025 - 00:31
News ID: 1732644
