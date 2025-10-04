Ji vegotina hedîsan bigire heta şefaet li bihiştê; Hz. Fâtima Mesûme (S.X) -Jinekî Bilindmertê di Dîroka Îslamê de
Hezret Mesûme (S) xwedî cihekî zanistî û manewî yê bilind e,ji ber vê yekê yek ji nasnavên wê Muhadesê ye ji ber ku ew vebêjerek hedîsan bû.
Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) ABNA- Li gorî raportekê, Hz. Fetime Mesûme (s) — xwişka Hz. Îmam Riza (s.x) û keça Hz. Mûsa el-Kazim (s.x) — di sala 173ê Hicrî de li Medîneyê hatiye dinê.
- Diya wê jineke paqij bi navê "Necme" bû. Gava ku Hz. Mesûme (s) ji dayik bû, Îmam Kazim (s.x) navê wê "Tahere" danî.
- Navê wê yê herî navdar "Mesûme" ye.
Cihê Olî û Zanistî
- Hz. Fetime Mesûme (s) di nav jinen ên herî bilind di dîroka Îslamê de tê hesabandin, û wek mînakek ji bo jinan tê dîtin.
- Hz. Îmam Riza (S.X) ji wê re balkêşî diyar dikir. Gotineke wî heye: "Her kes ku Hz. Mesûmeyê li Qumê ziyaret bike, wekî ku min ziyaret kiriye ye."
- Wekî keçên din yên Ehlu Beytê, ew jî di warê zanist û zanînê de bilind bû.
Şefaet û Ziyaretname
- Di ziyaretnameyeke ku ji Hz. Îmam Riza (ع) hatî wergirtin, tê gotin: "Ya Fetima! Min li bihiştê de bşefaet bike, ji ber ku tu li cem Xwedê cihê bilind heye."
- Hz. Îmam Sadiq (S.X) gotine: "Bihîşt heşt derî hene; sê ji wan li ser Qumê ne. Jinikeke ji zarokên min li wir dimire bi navê Fetima keça Mûsa, û bi şefaeta wê hemû Şiîên min dê herin bihiştê."
Qum wek Bajarê Pîroz
- Hz. Îmam Sadiq (S.X) gotine: "Xwedê heramek heye ew Mekke ye, pêxemberê wî heramek heye ew Medîne ye, Mîrê Mûminan heramek heye ew Kûfe ye, û ji bo me jî heramek heye ew Qum e. Dê jinikeke ji zarokên min li wir were definandin bi navê Fetima; her kes ku wê ziyaret bike, bihişt ji wî re pêwîst dibe."
Navê "Muhadesê" û Zanista Hedîsan
- Yek ji navên wê "Muhaddise" ye, ku nîşan dide wê di zanista hedîsan de pispor bûye.
- Di dîrokê de çend hedîs ji wê mane, lê ew yên ku mane bi piranî li ser îmamet û welayetê ne.
Mînak ji Zanista Wê
- Dema ku hin Şiî diçûn Medîne da pirsên xwe ji Îmam Kazim (s.x) bipirsin, di nebûna wî de Hz. Mesûme bersiva pirsan dida.
- Dema Îmam Kazim (S.X) vegeriya û bersivên wê dît, got: "Bavê wê ji wê re feda be!" (Feda-ha Ebuha)
Hedîsa Mi'racê
- Hz. Mesûme ji Hz. Fetima hedîsek riwayet kiriye: "Pêxember di şeva Mi'racê de çû bihiştê û li ser perdeke di qesra bihiştê de dîtiye ku nivîsî ye: 'Xwedayekî din tune, Muhemmed pêxemberê Xwedê ye, Elî serokê gel e.' Li ser deriyekî din jî nivîsî ye: 'Şiîyên Elî serfiraz in.'"
Koçberiya Wê ya Îranê û Bûyera Şehîdbûnê
- Piştî koçberiya Hz. Îmam Riza (S.X) bi fermana Memûn, Hz. Mesûme di sala 201ê Hicrî de çûye dîtina birayê xwe.
- Li gorî çîrokan, di nêzîkî bajarê Saveyê de karwana wê hate êrîş. 23 kesên bi wê re hatin şehîdkirin.
- Ji ber vê bûyerê ew nexweş ket, û ji xulamê xwe xwest ku ew bişîne Qumê.
- Ew di 17-18 rojan piştî hatina xwe ya Qumê wefat kir.
Banda Wê ya li Ser Dîrokê
- Hebûna wê li Qum bû sedema avabûna navendeke mezin a Şiîtiyê.
- Bajarê Qum bû cihê perwerdeya zanyarên mezin.
- Tirba wê bûye dezgeheke olî û zanistî.
---
Kurte
Hz. Fetima Mesûme (s) wek semboleke jina zana, pîroz û zanyar di nava Şiîtiyê de tê nasîn. Ziyareta wê li Qumê ji aliyê milyonan kesan ve tê kirin, û bi şefaeta wê tê bawerîn. Bajarê Qum jî bi berevajî wê ve girêdayî ye û wek navendeke girîng a Îslamê dimîne.
Your Comment