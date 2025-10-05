Wêneyên nûçe | Serdana Serokê Encumena (Şûraya)Şîeyên Tanzanyayê bo Tabora

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) ABNA-Sernav: Serokê Şûraya Şîayan a Tanzanyayê Serdana Herêma Tabora Kir Mawlânayê Şêx Hemîd Celalâ, serokê Şûraya Şîayan a Tanzanyayê, di berdewamî geştê xwe ya herêma Tabora de, bi hevreha tîmeka ji Dar ul-Salâmê, ji navenda dînî yên şagirtên Ahlê Beyt (s.x) û şexsiyêtên dînî yên herêmî serdana kir. Di vê serdana de, Şêx Celalâ serdana mizgefta Îmam Elî (s.x) li Moyînî û malên şêxên xebatkarên herêmî kir. Wî îmanedarên xwe şîret da ku qet ji rêya rast a Îslamê yê Ahlê Beyt (s.x) û Pêxember (s.x.a) û malbata wê neqevimînin û bi hêvî û dîmên bi mekteba wan xebitînin. Vê serdana nîşanî ye ku Şûraya Şîayan a Tanzanyayê hejmarê zêde ya bi kar û alîkariya çandî û dînî li herêmên cûda didome, bi taybetî li Tabora.
5 October 2025 - 11:33
News ID: 1735106
