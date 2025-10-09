Raporê Wêneyî - Konferansa Rêz kirina Çalakên Medyaya Civakî yên sîber-cîhanê yên ku di Parastina Pîroz a 12-rojî de çalak in
Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) ABNA-Roja Pêncşemê 17ê Cotmeha 14:04an, li Hola Konferansa Navneteweyî ya Xadir a li Qumê, konferansek ji bo rêzgirtina mîsyonerên(Mubelixan) çalak ên li qada sîberê di warê şîrovekirin û agahdarkirina li ser Parastina Pîroz a 12 Rojan de hate lidarxistin. Di vê merasîmê de, Hocatol-Îslam Qorbanî, ji beşa propagandayê ya Semînerê, raporek li ser çalakî û polîtîkayên propagandayê yên xwendekaran di dema Şerê 12 Rojan de pêşkêş kir.
10 October 2025 - 00:46
News ID: 1736949
