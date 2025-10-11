Raporê wêneyan | | Endamekî Meclîsa Pisporan (Xebreganê Rehberî )serdana Ajansa Nûçeyan a Abnayê dike
Li gorî rapora ajansa nûçeyan a navneteweyî ya Ahlê Beyt (s.x) – ABNA – Ayetollah “Ehmed Beheştî,” endama gelê herêma Fars li Meclîsa (Pisporan )Xebreganê Rehberî, îro sibehê şemiyê 19 Tîrmeh 1404 bi hevdîtina xwe li redaksiyona ajansa nûçeyan a navneteweyî ABNA hat û li ser çalakiyên vê ajansê agahdar bû. Ayetollah Beheştî di dawîya vê sêwiranîyê de di navbera rojnamevanên vê ajansê de hat û di nav dema axaftinan de di derbarê meqsed û armanca medyayên li vê rewşê nû de axaft.
11 October 2025 - 12:05
News ID: 1737232
Source: https://fa.abna24.com/
