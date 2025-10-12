«Çavdêriyek li ser rewşa çandî û zanistî ya erdê Xezze Beşê yekem;ji malbatan zanistî û çandî heta Îranîyên li Xezze dijîn»
Erda Xezze, herêmekî ku zêdetir ji çar hezar salan pîr û nîşana cîyanê mirovî ye, di nav navçeyên girîng ên çandî û perwerdehiya li başûrê rojhilatê Asyayê tê nas kirin. Heke di nav serdema xwe de di demsala sedsalê de, cinayetên dewleta kolonîyal a Îngilîz û rejîma çandî ya sionîst, gelek nimûneyên çandî û perwerdehiyê ya vê herêmê ketine xwîndekirin, lê di çavkaniyên dîrokî de nîşanên pirr zêde yên vê dîroka ronahî tê dîtin.
Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-Ul Beytê (s.x) ABNA-Li gorî belgeyên dîrokî, berî ku dewleta xwînî ya Îsrail erdê Filistînê dest bi îşgalê bike, li herêma Xezze malbatên çandî û zanistî yên cûda cîyan dikirin ku pêşîyên wan jî di vê erdê de ji zêdetir ji du hezar salan ve hatine nivîsandin û ew bi gelemperî wekî «Xezzawîyên rastîn» tê zanîn.
Ji van malbatên Xezze yên cîyan dikirin, dikarin malbatên al-Battaş, Barsâ, Terjman, Casir, al-Cawali, Hurani, Carûshe, Cibci, Hamade, Khetab, al-Dahdoh, Rizwan, al-Saqqa û Ashabi navnîş bikin.
«Ebu Îshaq Îbrahim Xezzi», yek ji şairên navdar ên erebî ye ku gelek edebîyatvan şîʿrên wî bi şîʿrên «Mutanabbi» şairê navdarê erebî wekehev kirine. Di pirtûka «Çar maqale» ya têkilî yê ʿurûḍî yê Samarqandî ku di sala 551 qamrî de bi zimanê farsî hatiye nivîsandin jî wî wek şairê navdar tên nîşandan. Ew ji malbata nasnameya «Eşhebî» ye.
Her weha di nav van malbatên de malbata «Siyyam» jî heye ku di serdema berê de xwedîkarê «Maqamê Ras al-Husayn (s.x)» bûye û niha jî rêveberiya vê maqamê di vê erdê û herêma «Hayy al-Zaytoun» de li destê wan e.
Grûba duyem a cîyankarên herêma Xezze, malbatên ku di serdemên berê de ji herêmên cûda yên Asya û Ewrûpa hatine vê herêmê koçberî, ku pêşîyên malbatên wan jî zêdetir ji hezar salan pêş ve tê dîtin.
Ev kesên di serdemên berê de ji bajar û herêmên cûda weke Mekke, Medîne, Diyarbakır, Miṣr, Îraq, Marok, Oman, Andalus (İspanya yê niha), Azerbaycan, Bahrayn, Khwarezm, Sûrî, Kurdên herêmên cûda yên Osmanî (Tirkiyeya niha), Ürdûnî, Bosniyeyî, Îraqî û Îran ji vê herêmê koçberî kirine.
Mînakî, malbata al-Duwaîrî ji koçberên Baxdadî, al-Ṣabbânî ji erdê Ürdûnê yê niha, Ali Hesen ji Afrîqayê, al-Ghūṭī ji Sûrî yê niha, al-Yāzijî ji Tirkiyeya niha, al-Madnî ji bajarê Medîne, Zibq ji İzmirê Tirkiyeyê û Thalāthīnî bi asliyeta Bosniyeyê vê herêmê koçberî kirine.
Di nav van kesan de malbatên Îranî jî hene wek Kojak (ku gotina "koçik" têne guhertin), herwisa malbatê Ketkhod û malbatê Xazālī hene. Nasabê malbata «al-Xazālī» tê gihiştin gundê Ghazālī ya herêma Tusê Xurāsanê û «Xalîl ibn Ibrahim Muhammad» serdema wan tê hesibandin. Gelek ji wan li herêma «Daraj» ya Xezze dijiyan û di bazirganiyê de bûn.
Hin malbatên din ên li vê erdê dijiyan herçend ji malbatên asliyeta Osmanî û Tirkiyeya niha têne nas kirin, lê navê malbatê wan «Îranî» ye; mînakî dikarin ji malbata «Khazandar» ku wateya «xezanedar» ye, bînin.
Tiştekî ajîb ew e ku heta zêdetir ji sedsalên berê, gotinên wek Ketkhodâ (kadkhodâ), Bîrqdar, Çarşembeh di nav gotûbêjên gelê vê herêmê de heye.
Her weha li gorî pirtûka nasnameya «Dîroka Gaza» ya «Arif al-Arif» ku di sala 1931 de hatiye nivîsandin, hezar kes ji gelê Xezze bi zimanê farsî diaxivînin.
Grûba sêyem a cîyankarên Gaza jî gelemperî Filistînî ne ku piştî îşgala vê herêmê ji hêla îşgalkerên sionîst ve hatine koçberî, ku pêşîya cîyanê wan li dema şûnda ve hatîye qedandin.
Li gorî belgeyan di erdê Xezze de 123 malbata erebî dijîn ku di dema şerên du salên dawî yên rejîma sionîst de hemû endamên yek malbat bi tevahî şehîd bûn, her çend li rewşa niha şansên lêkolîna tevahî ya her malbatê tune ne, lê hin çavkaniyan ragihandine ku ji malbata «al-Maghribî» yên asliyetan ji welatê Marokê yê niha an jî ji malbata «Abu al-Qumsan» kesek li Gaza maye ne û hemû endamên wan şehîd bûn.
Di beşên paşîn yên vê nivîsarê de, dîroka sadat, qazî qazât, emir û xütbeyên navdar yên Gaza, her weha rewşa navendên zanistî û zanîngehan ên nûjen yên vê herêmê tê binavkirin.
