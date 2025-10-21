Wêneya Nûçeyan | Piştî pêkanîna agirbestê karsazî vedigerin bazarên Xezzeyê

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) -ABNA-Bi cîbicîkirina peymana agirbestê û vekişîna leşkerên sihyonîst, bazar û sûkên herêma El-Celaa ya li bajarê Xezzeyê ji nû ve zindî bûne û tevgera mirovan dîtine. Welatiyên Filistînî yên ku ji ber pevçûn û êrîşên leşkerî demek dirêj ji çûna bazarê bêpar bûn, niha bi vekirina van navendên kirînê re berê xwe dane kirîn û dabînkirina kelûpelên bingehîn ji bo dabînkirina pêdiviyên xwe yên rojane. ………………………….. Dawiya Peyam/
21 October 2025 - 10:27
News ID: 1741040
Source: https://fa.abna24.com/
Your Comment