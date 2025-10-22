Raporta wêneyan: Civîna malbatên şehîdan şerê 12 rojî bi rêveberên mafên mirovî yên Qom û sekretarya giştî ya Civaka Cîhanî ya Ehl-ul Beytê (s.x)
Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) -ABNA-Komek ji zarok, hevjîn, bav û dayikên şehîdên Şerê 12 Rojan, roja Çarşemê piştî nîvro, 20ê Cotmeha 14:04an, li ofîsa Meclîsa Cîhanî ya Ehlul Beytê (S.X) bi amadebûna Ayetullah Riza Remezanî, Sekreterê Giştî yê Meclîsa Cîhanî ya Ehlul Beytê (s.x), rayedarên Beşa Hiqûqî ya Kolorduya Îmam Elî ibn Ebî Talib (s.x) li Qumê û serokê Navenda Parêzerên Dadwerî ya Parêzgeha Qumê beşdarî civînekê bûn. Ev civîn ji bo wergirtina daxwaznameyên qanûnî ji malbatên şehîdên Şerê 12 Rojan û ji bo şopandina dozên qanûnî ji bo zirara ku ji ber Şerê 12 Rojan çêbûye li dadgehên navxweyî û navneteweyî hate lidarxistin.
22 October 2025 - 15:42
News ID: 1741654
Source: https://fa.abna24.com/
Your Comment