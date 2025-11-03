" Rapora Wêneyan | Rewşa û hestên ziyarêtgehê ya Xatûnê Ahlê Beytê li şeva şehadeta Hazretê Zehrayê (s.x)"
Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê(s.x)-ABNA"Li şevê şehîdtiya Hazretê Fâtimayê Zehrayê (s.x), ziyarêtgeha pîroz a Hazretê Ma‘sûmê (s) tije ye ji ziyarêtvanan, ku di atmosferêkî tije ji xêb û xemgînî de, bîranîna jinê mezin a Îslamê tê pîroz kirin. Meydan û rêwazên ziyarêtgehê bi dengên rawestgeh û selawên êzadaran tije ne, û di vê şevê de Qom rengê xem û ruhaniyetê wergirt."
3 November 2025 - 23:36
News ID: 1746302
