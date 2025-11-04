Rapora wêneyî | Di ber amedîbûna hilbijartinên perwerdeya Iraqê de, di bajarên Dîwaniyê û Kûtê de

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê(s.x)— ABNA — Tenê heft roj ma heta encama şeşemîn dorê hilbijartinên parlamentoyê ya Iraqê. Di nav vê demê de, bajarên Dîwaniyê û Kûtê bi ragihandina berfireh û civînanên hejî ya Kandîdên hilbijartinê, tevahî li bin hewayek berhevxistina siyasî û reqabeta germ ketine. Reqabeta li ser 329 kursiyên parlamentoyê tê xebitîn, û li vê dorê de zêdetirî ji 37 koalisyon, 38 partî û 80 Kandîdayên serbixwe bi hev re di hewlê ne ku dengê gelê Iraqê bistînin.
4 November 2025 - 10:37
News ID: 1746391
Source: https://fa.abna24.com/news
