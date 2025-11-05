Rapora Wêneyan | Meşiyê 13ê Abanê (Mijdara )1404 – Tehran

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê-(s.x)— ABNA— Meşiyê Roja Xwedê ya 13 Abanê ê (Mijdarê), ku wekî “Rojê Nîşaneya Neteweyî ya Têkoşîna Dijî Desthilatdariya Cîhanî” tê nas kirin, bi şiarê “Yekbûyî û bi rûmet, dijî desthilatdariya cîhanî”, roja sêşemê 13 Abanê ê (Mijdarê),1404, heman demê bi rojanên şehîdtiya Ewliyayê Fatime Zehrayê (selam li ser wê be) re hevdem bû. Ev meş ji Qada Filistîn a Tehranan dest pê kir û heta Laneya Casûsî û cîhê li deriyê têbîna ser rêya Talêqanî dewam kir. ………………………………. Dawiya Peyam/
5 November 2025 - 17:00
News ID: 1746993
