Raporta wêneyan | Paytexta Iraqê li ber hilbijartinên parlemantoyê

Li gorî raporta nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê-(s.x)— ABNA—Tenê 5 roj ma heta hilbijartinên parlemantoyê ya Iraqê, atmosferayê siyasî ya Bexdayê bi rengek hilbijartinê tê dîtin. Şax û riyên paytextê bi poster, al û bannerên reklameyê yên adayên hilbijartinê tijî ne, û reqebet di navbera hevpeymanên cûrbecûr yên şîa, sunî, mesîhî, kurd û kêmtirên tirk de bi xetere xwe gihişte serê xwe. Bexda, bi xwediyê 75 kursî ji 329 kursî yên hemû parlemantoyê, rola birêvebir û biryarî di encamê da dike. Ev hilbijartin şeşemîn ceribandina parlemantoyê ye piştî daxwazina Sadam Huseynê, û di vê de zêdetir ji 37 hevpeyman, 38 partî û 80 adayê serbixwe li hev re berê xwe da ku bo kursiyên parlemantoyê re bi hev re reqebet bikin.
7 November 2025 - 00:00
