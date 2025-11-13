Wêneyên Bimebesta salvegera wafatê kurê Îmamê Kazim (s.x) di Babilê Iraqê de

Li gor ragihandina Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehl-ul-beyt (s.x) ABNA- Li bajarê Qasim ya parêzgeha Babil, merasîmek rohanî ji bo bîra salvegera wafatê Qasim bin Musa bin Cafer, yek ji kuren Îmam Musa Kazîma (s.x), hate birêxistin. Di vê merasîmê de, heyetek ji Dîwîna Giştî ya Dergehê Pîroz a Askerîyeyn (silav liwanbin) beşdar bûn. Li wir, heyetê Dergehê Askerîyên bi rêz û bawerî sedên kesên şehrezorên Ehl-ul-beyt (silav liwanbin) mehmankirî kir. Beşdaran di merasîmê de bi lêdana sîne marsiyê, xwendina duayên pîroz û nîqaşên dînî rojek xas ji bo rêzdarî û merasimek bi vê boneyê de mazûvanî kir. Ev merasîm, ku her sal di bajarê Qasim de tê birêxistin, wekî nimûneyek ji hevî, rêzdarî û bawerî li Ehl-ul-beyta Pêxember (silav liwanbin) tê dîtin. Dawiya Peyam/ Etîket: Iraq – Babil – Qasim bin Musa bin Cafer – Imam Kazîm (as) – merasîma dînî – Ehl-ul-beyt (s.x)
13 November 2025 - 20:17
