Rapora Wêneyan | Xwendina nimêja daxwaza baranê li Qomê de

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlulbeyt (s.x) – ABNA – Îro, roja înê 23ê Mijdara 1404ê, nimêja daxwaza baranê (nimêja baranê) bi şêwazek îbadetî li bajarê Qom hate xwendin. Ev nimêj di Musalaya Qudsê de, bi beşdariya gelê mînan û xwedaparêz, û bi imameta Ayetullah Seyîd Mihemed Seîdî — ku wî jî imamê Îneya Qom e — hate lidarxistin. Ev nimêj wekî nişaneke îmran û daxwaza baranê ji Xwedê, di navbera gelê xwedaparêz de bi rêya yekîtî û duayê hate lidarxistin. Ger dixwazî ez raporek tevahî ya bi kurmancî li ser vê bûyerê amade bikim, ez dikarim bi kêfa xwe alîkarî bikim. ……………… Dawiya peyam/
15 November 2025 - 09:50
