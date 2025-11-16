"Wêneya nûçeyên|Berdewamiya kampanyaya boykota Îsraîlê li kolananê yên Kelketa Hindistanê"

Li gorî rapora nûçegihanê çandî yê Ajansa Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (s.x) ABNA-Çalakvanên koma 'Hindî di piştgirîya Filistînê de' (IPSP) di du hefteyên borî de kampanyayeke beykotê li dijî rejîmê Sihyonîst li herêmên cuda yên Kolkata pêk anîn. Beşdarên kampanyayê, bi taybetî li ser domandina şkestina agirbestê û tundutiyên Îsraîlê li dijî Filistîniyan, xwestina dawiya dagirkeriyê kirin. Şêniyên herêmî jî bi piştgirîya diravî û hemdiliya xwe vê kampanyayê piştgirî kirin."
16 November 2025 - 20:02
News ID: 1751021
