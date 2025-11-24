Rapora Wêneyan | Cenazeyê 12 şehîdên nenas bi mebesta roja şehîdbûna Hezreta Fatimeya Zehra (S.X) re li Şîrazê hevdem e hata pek anîn.
Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehl-ul-Bayt ê(s.x)-ABNA-Îro sibeh, di roja Sê Azarê 1404 de û bi heman demê ku roja şehîd bûna ku hevdemî salvegera şehadeta Hz.Fatimê Zehra, silavên Xwedê lê bin û “Roja Neteweyî ya Bîranîna Şehîdên Nenas” hate nîşan kirin, merasima şandina 12 şehîdên nenas a Şerê Pargîna Parastina Welat ji Zanîngeha Tehranan dest pê kir. Merasim bi beşdariya giştîya gel, malbatên şehîdan û hêzên karûbarî hate kirin û Cenazên şehîdan ji Zanîngeha Tehranan heta Stada Mîracê Şehîdan şandî hate lidarxistin.
24 November 2025 - 15:45
News ID: 1753591
Source: https://fa.abna24.com/news
