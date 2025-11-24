Rapora Wêneyan| Merasîma cenazeyê şehîdên nenas bi mebesta roja merasîma şehîdbûna Hezreta Fatimeya Zehra (S.X) li Îsfehanê re hevdem e hat pak anîn.
Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehl-ul-Bayt ê(s.x)-ABNA-Merasîma cenazeyê şehîdên Şerê Parastina Welat en Pîroz, bi navê "Karwana Gelê Behiştê", roja Duşemê sibehê (3ê Kanûna Pêşîn, 1404) bi boneya salvegera şehadeta Hezreta Fatime Zehra, silavên Xwedê lê bin, li Îsfehanê hate lidarxistin. Beşek ji beşên cuda yên raya giştî, rayedar û malbatên şehîdan beşdarî merasîmê bûn.
