Raporta Wêneyan | Merasîma şehadeta Hazretê Fatîma Zahra (S.X) li Husêniyeya Ehlê Beytê (S.X) ya li Almanya hatiye birêvebirin.
Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlul Beytê (S.X)- ABNA— ABNA — bi hevsengîya gihîştina rojên şîn û şehadeta Hazretê Sidîqa Tahîra (s.x), komek ji şîayan û şagirtên welayetê bi tevahî li Husêniyeya Ehlê Beytê (s.x) ya bajarê Duisburgê ya Almanyayê hatin civandin û bûne beşdar di bîranîna musîbetên Xanimê Du Cîhanan de bi bîr anîn
