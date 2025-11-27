Raporta wêneyan/ Xwendina "Xutbeya Fedakê" ya ji aliyê xanima pak " Fatîma Zehra " (silavên Xwedê lê bin) ve bi boneya bi hez û bîra şehîd bûnê wê li
Li gorî Ajansa Nûçeyan a Ehl-ul-Beytê (s.x)- ABNA-Merasîmek taybet ji bo xwendina "Xutbeya Fedakê" ji hêla Xatûna pak Fatima Zehra (silavên Xwedê lê bin) ve bi boneya şehadeta wê (silavên Xwedê lê bin) li goristana pîroz a Xatûna Fatime Mesûme (silavên Xwedê lê bin) hate lidarxistin, ku mêvan beşdar bûn.
27 November 2025 - 13:11
News ID: 1754792
Source: https://fa.abna24.com/news/
Your Comment