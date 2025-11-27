Welatiyekî Filistînî di gotûbêjêkê de bi Abna re: Sîyonîstên bi têketina sînorkirî ya telefonên iPhone 17 li Xezze hewl didin şerê derûnî (psîkolojî)
Di rewşê de ku gelê Xezze di dema serma û baranê de bi pirsgirêkên gelekî dijî, û ji mal û tiştên pêwîst, xwarin û dermanên bingehîn bêparastî ne, rejîma sîyonîstî di çalakiya reklamekî de bi têketina telefonên iPhone li Xezze re razî bûye. Lê ev çalakî pişt-perdeyekî heye...
Li gorî rapora Ajansa Nûçeyên Navneteweyî ya Ehl-ul-beytê (s.x) ـ ABNA ـJi dema destpêka ateşbêsê di Oktobarê borî de heta îro, zêdetirî ji 347 kes şehîd û 871 kes birîndar hatin tomar kirin bi sedema berdewamî ya şikestina ateşbês ji aliyê rejîma dagirkerê Îsraîlê. Li aliyê din, baranên giran şemayên penaberan li herêma Muwasî ya li Xan Yûnis bi av dagirtin û rewşa mirovî zêdetir xerab kir.
Herçend ateşbês li Gaza hêkî zexm û nekarîn e, gelê Xezze hîn jî li gorî raporên wêneyî û şandî bi cûreyên pirsgirêk û musîbetên dijî. Rejîma sîyonîstî bi hêrsên pir airobik ser gelê bêparastî ya Xezze hewldan dike û tiştên bingehîn û derman bi awayekî gelek sînorkirî têne têketin. Di van rewşan de di cîhên medyayê civakî de wêneyên têketina telefonên iPhone 17 li Xezze xuya dikin!
Ji bo ronahî kirina çalakiya dawî ya rejîma sîyonîstî, bi “Mehmed Minem” pîşkişkêkê filistînî gotûbêjek me kir
Abna: Ji kerema xwe di destpêkê de li ser rewşa jiyana gelê Xezze piştî qasî du meh ji ateşbêsê bi rejîma sîyonîstî re şirove bikin.
Rewşa jiyana gelê Xezze di dema serma û baranê de gelek dijwar bûye. Tiştên bingehîn wekî sîmên; ji bo avakirina binayekî biçûk pêwîst e, lê heta niha destûrê ji têketina tenê torêk sîmên jî nayê dayîn. Fikir bikin avakirina dîwarêkî biçûk ji bo odeyekî sadegî îro dikare qasî 4000 dolar xerc bibe, tenê ji ber kêmasiya materyalên avakirin û bihayên zêde.
Rewşa şemayên penaber û malên derbasî jî fêrqekî mezin nîne. Bihayên wan gelek zêde bûye û bi qasî pêwîst nayên têketin; ji ber vê sedemê, gelek kes bi baran û selan têne dijîn.
Xezzê ji bo xwarin bi qasî gelek sînorkirî têketin; heta 90% gel mehane jî tenê yek kilo gaz nehatin dayîn. Di bazarê de, her kilo gaz bi bihayê 30 dolar tê firotin. Ev rewş sedem bûye ku gel du sal e ji bo xwarin ji xêz (hizom) bikar bînin; ew jî bi bihayên zêde, ji ber ku alternatîf tune ye.
Gazoyîl (solar) jî bi awayekî qetreqetir têketin, herçend ji bo ronîkirina jeneratoran pêwîst e. Gel tenê ji roniyên sînorkirî ya jeneratoran feyde digirin û şevan di tarîkîya temam de derbas dikin.
Herçend jî herêm û rêgehên kurt jî bûye barêkî giran; gelek kes hewce ne rojane kilometreyên zêde bi pîyadeyî derbas bikin.
Xwarin û tiştên xwarinî herçend piştî rawestina şerê hinekî bihayên wan kêm bûye, lê hîn jî gelekî ji wan nehatin vegerandin bo bihayên berî şerê. Bihayên mirîşk û goşt hîn jî gelek zêde ne û di bazarê de nayên dîtin, heta qutiyekî şerbet ku berî şerê bi yek şekel dihate firotin, niha bi 10 şekel tê firotin; encama girtina dergeh û têketina gelek hêdî ya tiştan.
Ji hemû zêdetir êş û xem, astengkirina têketina dermanan e. Wezareta Tenduristî di hefteya vê de çend caran ragihand ku kêmasiya dermanên bingehîn gihîşt asta krîzî û 84% pêwîstiya dermanî ya Xezze nayê pêkanîn. Dagirkeran jî ji têketina vaxînên zarokan û vitaminan asteng dikin.
Abna: Di van rewşan de di medyayê civakî de wêneyên têne belavkirin ku iPhone 17 li Xezze bi destan têne dayîn. Çima dagirkeran herçend ji têketina tiştên bingehîn asteng dikin, lê ji bo têketina ev cure telefonan dest û delê wan vekirî ye?
Gelê Xezze qasî du milyon û sisad hezar kes e. Di nav wan de, komêkî gelek biçûk hene ku di dema şerê de pirsgirêk û krîzên şerê zêdetir kirin; wekî bazirganên komkirî ku tiştan di depoyan de dida xwe, sarrafên ku ji bo nêqd kirina pereyên gel sedemên bêaqilî didan, an jî lawên celeb ku ji hisên civakên dinyayê feyde digirin û di torên civakî de pere berhev dikin. Hejmara wan ji çend hezar kes zêdetir nîne; ne jî yek ji sedemê gelê Gaza.
Di van rewşên xemgîn de, hinek hewl didin ku bi nîşandana wêneyên hindek kes ku telefonên nû didin û bi stranên bêqîmetên Instagramî pûz didin, wêneyekî firoşî ji “refah” li Gaza çêbikin. Ev wêneyan gelê Xezze têne bi hisê ku “dibe tenê ez êşê digirim”, lê rastîya li erd gelekî cuda ye û zêdetirî gel di dijwarîyên herî giran de dijîn.
Herçend ev komêkî gelek biçûk niha bi çêkirin û belavkirina trendên neinsanî, an bi agahî an jî bi bêaqilî û bêzanîn, rastî di xizmeta çîrokên sîyonîstî de ye û sedemê teşwîşa afkarê giştî dibin.
Ev wêneyçêkirinên firoşî êşa zêdetirî gelê Xezze di bin embargo de veşêrin û rastîya jiyana li bin dagirkerî tahrîf dikin. Ji ber vê sedemê dagirkeran sîyonîstî bi qasî asanî iPhone 17 têne têketin li Xezze, lê bi hêrsêkî mezin ji têketina tiştên bingehîn û pêwîstên gelê asteng dikin.
Bîr bikin; hinek aktîvistên medyayî telefonên ku têne têketin li Xezze “bombeyên saetî” nav kirin û bi elqê ji vê rewşê ragihandin: herçend têketina materyal û tiştên bingehîn hîn jî qedexe ye, destûrê ji têketina hejmarekî bêhempa ji amûrên elektronîk tê dayîn.
Hinek analîstên siyasî bi îşaret kirina tecrûbeya li ser “pager” li Lubnan hişyarî da ku dibe armanca vê çalakîyê, pêkanîna senaryoyekî nêrînî an jî ewlekarî ya nû li dijî gelê Xezze be.
Your Comment