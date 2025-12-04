Rapora Wêne | Tetbîqata Hevbeş a Dijî Terorê 'Sahand 2025'

Li gorî nûçeya Ajansa Nûçeyan a Ehl-ul Beytê - ABNA -Tetbîqata hevbeş a dijî terorê ya Rêxistina Hevkariya Şanghayê, bi navê "Sahand 2025", roja Çarşemê (12ê Kanûna Pêşîn, 14:04) dest pê kir û pênc rojan dom kir û bi beşdariya 18 şandeyên pilebilind ji welatên endam ên Rêxistina Hevkariya Şanghayê û rêxistinên leşkerî û ewlehiyê yên herêmî, bi mazûvaniya Hêzên Bejayî yên Sipaha Pasdarên Şoreşa Îslamî û bi hevkariya Wezareta Karên Derve, li bajarê Şabistar ê li parêzgeha Azerbaycana Rojhilat dest pê kir.
4 December 2025 - 23:07
News ID: 1757853
Source: https://fa.abna24.com/photo
Your Comment