xutba xwendina xutbeyê ji aliyê xizmetkarên xwişkan Mezargaha Hz.Fatîme Me‘sûme (S)

11 December 2025 - 21:49
News ID: 1760743
Source: https://fa.abna24.com/photo

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê(S.X)-ABNA- Ayînê rohanî ya xutbe-xwûnîya xizmetkarên xwişkan li Herema Pîroz a Hazretê Fatîma Me‘sûme (S) îro pêncşemê (20 Azar 1404), hevdem bi salroja jidayîkbûna Hazret Fatîma Zehra (S) û Rojê Jinê, bi axaftina Hocet-ul-îslam Seyîd Husên Mominî û xutbe-xwûnîya Hesen Esedullahî hate lidarxistin.

