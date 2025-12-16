“Civîna hezarên kes ji pesnvanan bi pîrozbahiyêkerên Ehl-ul Beytê (s.x) li gel Rêberê Şoreşê Îslamî”
“Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlulbeyt (s.x) - ABNA – “Bi munasebeta sala rojbûna pîroz û bextewar a Hezretî Fatimeya Zehra (silav xwedê lêbin), danê sibê roja Pêncşemê (20’ê Çileya 1404 [H.Ş.]), komek ji pesnvanên Ehlulbeyt (s.x) li Husseyniye ya Îmam Xumeynî (r.a.) amade bûn û li beramberî Rêberê Şoreşa Îslamî, ji bo pesnkirina Hezretî Ummu Ebîha (s.x) dest bi medh-xwendinê (stranbêjiya(mersîye) pesnê) kirin.”
16 December 2025 - 11:19
News ID: 1762445
Source: https://fa.abna24.com/news/
