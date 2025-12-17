Rêzgirtin ji lêkolînerên bijarte yên berevanî û berxwedanê li Muzexaneya Netewî ya Şoreşa Îslamî

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê(S.X)-ABNA- Rêûresma rêzgirtin ji lêkolînerên bijarte yên warê berevanî û berxwedanê, roja Çarşemî (26`ê Çileya Pêşîn a sala 1404`an) bi amadebûna komek ji berpirs, rêvebir û lêkolînerên vî warî, bi balkişandina ser rola bingehîn a lêkolînê li veguhestina rast a zanyariyên berevaniya pîroz li Muzexaneya Netewî ya Înqilaba Îslamî û Berevaniya Pîroz hat lidarxistin.
17 December 2025 - 18:16
News ID: 1763072
Source: https://fa.abna24.com/news/
