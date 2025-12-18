Merasîma rûnemayîya (eşkerekirina)“Mawsûʿeya Maʿarifê Şîʿeyê” li Mecmaʿa Cîhanî ya Ehlebêyt ê (S) – 2
“Merasîma vekirina Ensîklopediya Zanîna Şîʿî bi sernivîsa ‘Pêşandina Şîʿeyê li Cîhana Îro; Pêwîstî û Zehmetî’ ji aliyê Rêxistina El-Beyan ji bo Pêwendî û Bingehdanînê û Meclîsa Cîhanî ya Ehlê Beytê (s.x) vê sibehê roja Pêncşemê (27’ê Azarê 1404) li Salona Meclîsa Cîhanî ya Ehlê Beytê (s.x) hat lidarxistin.”
18 December 2025 - 22:50
News ID: 1763512
Source: https://fa.abna24.com/photo
