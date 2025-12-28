Endamekê heyeta zanistî ya Enstîtûya Îmam Xomeynî (r.a) di gotûbêjê bi ABNA re got:Jiyana bi edeb û iffêtî; ji şêwaza jiyanê ya giştî heta daxwazên ci
Dr. Seyîd Huseyn Şerefeddîn, endamê heyeta zanistî ya Enstîtûya Perwerde û Lêkolînê ya Îmam Xomeynî (r.a), bi şertkirina ku «jiyana bi iffêt» pir-dîmen e, got ku ev têgihiştin tenê bi pêşî û hicabê re sînorkirî nîne. Wî bal kişand ser pêdiviya rêbazên çandî, hevkariya sazîyan, û xwe dûr girtina ji polîtîkayên zordar di berhevkirina iffêt û hicabê de.
Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehl-ul-bêytê (s.x)-ABNA- Dr. Seyîd Huseyn Şerefeddîn endamê heyeta zanistî ya Enstîtûya Perwerde û Lêkolînê ya Îmam Xomeynî (r.a) di gotûbêjêkê de got ku jiyana bi iffêt têgihiştinekî pir-dîmen e û tenê bi hicab û pêşî re sînorkirî nîne, lê wê şêwazekî jiyanê ya giştî ye ku li hemû warên jiyana rojane bandor dike.
Wî destnîşan kir ku şêwaza jiyanê di warên wekî malbat, cîranî, karûbar, demên vala û jiyana rojane de tê wate kirin û divê di çarçoveya çandî û civakî de were nirxandin. Li gorî wî, saziyên civakî rolê bingehîn di rêzanîna jiyana mirovan de hene.
Şerefeddîn got ku di hişê giştî de, iffêt pir caran bi hicab re tê girêdan, û li vê qadê fêqha Îslamî, axlaq, qanûn û irfên Îranî erkên civakî diyarkirine. Wî şert kir ku berdewamî û baştirkirina hicabê pêdivî bi rêbazên çandî, perwerdehiya malbat û qada perwerdeyî, û çareserkirina bandora medyayê û çandên biyanî heye.
Wî bi têkildarî daxwazên civakî got ku piraniya jinan hîn jî li hicab û iffêtê girêdayî ne û piraniya civakê jî li dijî belavbûna bê-hicabiyê rawestiyeke rexnegir hene. Lê belê, wî şert kir ku şert û sînoran hêsanî beşdariya çalak kêm kiriye.
Di dawiyê de, wî got ku polîtîkayên zordar û şermezar çareser nîne û divê rêbazên çandî, gotûbêja nerm, û çalakiyên hevrêz ên çandî li bingehê werin danîn. Wî jî bang kir ku saziyên berpirsiyar, bi hevkariya qada zanistî û çandî, plana giştî û bi tecrûbeyan re lihevhatî amade bikin û tenê li ser hicabê nebin, lê li dijî hemû cûreyên fesadê, taybetî yên siyasî û aborî jî rawestiya ciddî nîşan bidin.
Etîketan / Nîşanan:
Îffet û Hîcab
Şêwaza jiyanê
Enstîtûya Îmam Xomeynî (r.a)
Ehl-ul-bêytê (s.x)
Ajansa Nûçeyan a ABNA
