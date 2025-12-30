Rapora Wêne | Pêncemîn Mîhrîcana Karmendan a Standarda Dibistana Hec Qasim Sulêmanî

Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlul Beytê –(s.x) ABNA - Pêncemîn festîvala karmendên dibistana Sehîd Hec Qasim Silêmanî îro, Sêşemê 29ê Çileya 2014an, bi amadebûna malbatên şehîdan, komek rêveber û karmendên dezgehên cîbicîkirinê û ji aliyê Pasvanên Pêxemberê Pîroz Muhemmed (s.x.a) ve li Hola Lûtkeya Îslamî ya li Tehranê hat lidarxistin. Tags Dibistana Hac Qasim Qasim Silêmanî karmend karmendê hevsengiyê Tehran
30 December 2025 - 23:03
News ID: 1768124
Source: https://fa.abna24.com/news/
Zehra Amir Ehmedî
