“Hevdîtina Malbatên Şehîdên Îqtîdarê (Desthilatdarîyê) digel Rêberê Şoreşê di Roja jidayikbûna Emîrê Emîrul Mominîn (s.x) de”
“Bi boneya 13ê Rajebê, sala jidayikbûna ya pîroz û bextewar a Hazrat Emîrê Emîrul Mominîn Îmam Elî (s.x), vê sibehê roja Şemiyê (13ê Çileya 1404an [li gorî salnameya Îranê]), malbatên Şehîdan Silêmanî û hevalên wî yên nêzîk, û komek ji malbatên Şehîdên Îqtîdarê, bi serdana Husseyniya Îmam Xumeynî (r.a), li cem Hazratê Ayetullah Xameneî, Rêberê Tevgera Mişverê ya Îslamî, civiyan.”
3 January 2026 - 14:55
News ID: 1769035
Source: https://fa.abna24.com/news/
