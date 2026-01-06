Serokê Meclîsa Yekîtiya Mislimanan a Pakistanê: Xameneî di her şerî de serketî ye; Şopdarên Îmam Huseyn (s.x) hertim li dijî zilmê rawestiyane
Serokê Civata Yekgirtûya Misilmanên Pakistanê diyar kir ku Îmam Xamineyî di her şerekî de dijmin têk biriye û bal kişande ser wê yekê ku peyrewên Îmam Husên (S) hertim li hember zilmê rawestiyane.
Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlul Bayt (S.X) - ABNA - Senator Raja Nasir Abas Caferi, Serokê Meclîsa Yekîtiya Misilmanên Pakistanê, ragihand: Em dixwazin nêrîna xwe bigihînin gelê Pakistanê; welat bi krîzeke siyasî ya cidî re rû bi rû ye û pozîsyona Meclîsa Neteweyî û Senatoyê qels bûye. Piştî guhertinên destûrî yên 26 û 27an, baweriya gel bi avahiya siyasî hatiye hilweşandin û gelê Pakistanê di bin zexta bêkarî û bihayên bilind de hatiye perçiqandin.
Di derbarê rewşa ewlehî û aborî ya welêt de, wî got: Li Pakistanê di rewşa ewlehî û aborî de ti başbûnek tune. Li parêzgeha Punjabê, di pevçûnên polîsan de bi sedan kes hatine kuştin û bi hezaran mirovên bêguneh di girtîgehê de ne. Welat hewceyê hikûmetek e ku li ser dengê rastîn ê gel ava bibe û em amade ne ku ji bo derketina welêt ji krîzê biaxivin.
Raja Nasir her wiha nîgeraniya xwe ya kûr li ser rewşa binesaziya Karaçiyê anî ziman û got: "Em xemgîniya malbatên ku ji ber ketina li ser rêyên xirabûyî û kanalîzasyonên vekirî jiyana xwe ji dest dane parve dikin. Karaçiyê dilê aborî yê welêt e û divê xelkê vî bajarî ji tesîs û xizmetên guncaw sûd werbigirin. Mixabin, gendelî li welêt bûye tiştekî normal û heta mecbûrî û divê rêvebir berpirsiyar bên girtin."
Wî ragihand ku "Tevgera Parastina Pakistanê" dê di 8ê Sibatê de li seranserê welêt xwepêşandanan li dar bixe û di heman demê de, rojek reş dê li hundur û derveyî welêt were dîtin.
Serokê Meclisa Yekitiya Misilmanên Pakistanê wiha dewam kir: "Sîstema dadwerî ya welêt felc bûye û girtina damezrînerê Tehrîk Însafê di girtîgehê de wekî dijminê welêt tê hesibandin." Ji kesên bêguneh re cezayên giran tên dayîn û ev cezayên hovane nayên qebûlkirinDerbarê pêşketinên navneteweyî de, wî got: "Tiştê ku li Venezuelayê qewimî xemgîn e; Serokwezîrê me kesekî ku di revandina serokê hilbijartî yê welatekî û malbata wî de beşdar bû, ji bo Xelata Nobelê berbijêr kiriye. Divê rêvebirên Pakistanê bi tundî kiryara Donald Trump şermezar bikin. Trump heta destûra xwe jî binpê kiriye.
Raja Nasser got jî: Îran jî bi êrîşê hat tehdîtkirin. Îran bi rêya danûstandinan hat xapandin û dû re jî bi rêya rejîma Siyonîst êrîş hatin kirin. Îsraîl di şerê 12 rojan de têk çû û nekarî li Xezeyê jî Hamasê têk bibe. Îro, Amerîka û Îsraîl di herêmê de negihîştine armancên xwe.
Wî amaje bi çêkirina medyayê li dijî Komara Îslamî ya Îranê jî kir û got: Hêzên kolonyalîst ên cîhanê li bara ayetullah Xamineyî propagandayên derewîn dikin û îdia dikin ku kesên ku dixwazin şehîd bibin reviyane û ev îdia bi tevahî derew in. Îmam Xamineyî di her şerî de dijmin têk biriye. Alîgirên Îmam Husên (S) her tim li dijî zilmê rawestiyane
................
Dawiya peyamê/
Etîket
Raja Nasser Abbas Caferî
Rêberê Şoreşê
Raya we
Your Comment