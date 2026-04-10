Wêneyên | Şîna ji bo êvara Arbaînê ya Îmamê şehîd li Mezargehê Pîroz a Kerîmeya Ehlûl Beytê Fatîma Masoma(S)
11 April 2026 - 00:19
News ID: 1800969
Source: kmr.abna24.com
Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beyt (S.X) - ABNA - Merasima sersaxiyê ya şeva Erbeînê ya melayê şehîd Ayetulah Seyîd Elî Huseynî Xamineyî, bi coş û coşeke girseyî hat lidarxistin. Li mezargeha Hezretî Fatima Mesûme(S.X) Li sahna Îmam Xumeynî (RE) ya axavtina Hucetul Îslam wel Muslimîn a Elîriza Penahîyan û medahî Seyîd Mehdî Mîrdamad jî bi medahî û mersiyexwanî beşdar bû. Ev merasîm li Şevistana Îmam Xumêynî (reh) ya Li mezargeha Hezretî Fatima Mesûme(S.X) hate lidarxistin."
Your Comment