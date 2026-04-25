"Rapora bi wêne: Li Xezeyê cejna zewaca 150 cotên Filistînî hate lidarxistin"

25 April 2026 - 10:52
News ID: 1806098
Source: kmr.abna24.com
Li gorî rapora Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (S.X)– ABNA–Di nav wêran û encamên şer de, Xeta Xezzeyê bû şahida lidarxistina merasîma zewaca kolektîf(girseyî ya) ji bo 150 cotên Filistînî li bajarê Dêr el-Beleh. Ev merasîm bi hewildana Enstîtuya El-Faris El-Şehm hate lidarxistin û armanca wê alîkariya nêzîkî 300 bûk û zava bû ji bo destpêkirina jiyana hevbeş di mercên aborî û mirovî yên dijwar yên li ser Xezzeyê de.
