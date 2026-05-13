"Duwahiyên rojane; riyekê ji bo domandina têkiliya bi Xwedê re – Dua (Duwahiya) Roja Çarşemê"

Ajansa Nûçeyan a Ehlê Beyt (S) – ABNA: Dua û niyaza bi Xwedayê Mezin re, di koka xwezaya mirovan de ye û di her rewşê de, dilê mirov ber bi çavkaniya qencî û başiyê ve dikişîne. Li gel tewsiyeya li ser bingehê duayê, di zanistên olî de ji bo duayên taybet ên her roja hefteyê jî şîret hatiye kirin. Ev duayan dikarin têkiliya rojane ya mirov bi Xwedê re kûrtir bikin û wî li ser riya giyanî û aramiyê alîkariyê bidin.
Bi navê Yezdanê Dilovan û Dilovîn.
Hemû pesn û sipas ji Xwedayê wî re ye ku şev kir libas, xew kir aramî (vehîna), û roj kir vejîn (ji nû ve rabûn). Ji te re sipas ku min ji cihê raketina min vejand; eger tu bixwesta, wê herheyî bikira. Sipasekê domdar, ya ku qet nabire û tu afirandî nikarin jimara wê bihejmêrin.
Xwedayê min! Ji te re sipas: Te afirand, paşê birêkûpêx kir; Te pîvan diyar kir û qedera kir; Te mirandin û vejand; Te nexweş kir û sax kir; Te tendiristî da û te ceriband; Tu li ser textê (arşê) bi desthilat rûniştî; û tu li ser mulk (keyanî) bi desthilat bûyî.
Ez bi wê duayî dua te dikim: duaya kesê ku wesîleya wî qels bûye, hîleya wî qutiyaye, ecelê wî nêzîk bûye, hêvîya wî li dinyayê kêm bûye, hewcedariya wî bi dilovaniya te re zêde bûye, ji ber tundiya xwe poşmaniya wî mezin bûye, xeflet û gavên wî yên şaş gelek bûne, û tobeta wî ji bo rûyê te (ji bo te) xilas bûye.
Vêca heval û silav (salawat) bişîne ser Muhemmedê Xatemê Pêxemberan, û ser malbata wî yên pak û paqij.
Bi şefaeta (mehdervaniya) Muhemmed – silavên Xwedê li ser wî û malbata wî be – zû de bide min, û hevaltiya wî ji min ne qedexe bike. Bi rastî tu Dilovantirînê dilovanan î.
Xwedayê min! Ji bo min di roja çarşemê de çar tiştan qedera bike (bi cih bîne):
-
Hêza min di taeta xwe ya (fermanberiya xwe) de;
-
Çalakî û enerjiya min di îbadeta xwe de;
-
Mirad û xwesteka min di aştiyê de;
-
Û zûhîd (dinyaneşînî, xemsariya li hemberî dinyayê) di tiştên ku dê ez bi êşa şermezarkirina te bike tê de bide min.
Bi rastî tu ji tiştê ku tu bixwazî, nazik û hûragah (lutfkar) î.
Your Comment