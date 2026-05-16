Rapora Wêneyî / Penaberên Filistînî li Xezzeyê ji bo bijîna xwe di şert û mercên dijwar de têdikoşin
Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA —Gelek Filistînîyên biçûk û penaber li bajarê Xanyûnisê li başûrê barikaya Xezzeyê di şertên pir dijwar de ji bo berdewamkirina jiyanê têdikoşin. Ev kes li kampên çadiran û navendên niştecîhiyê yên demkî de bi amûrên sînorî dijîn, û piştî wêrankariyên ku ji ber êrîşên artêşa Îsraîlê derketine, careke din êşkên wekî rojên Nekbetê têne cemidin.
16 May 2026 - 16:33
Source: kmr.abna24.com
