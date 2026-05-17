Rapora Wêneyan | Şeva Şehadeta Îmam Cewad (s.x)؛ Kazimêyn di nav qerebalixa (komên) ziyaretvanan de xeniqî / bi komên ziyaretvanan ve hate pêçan
17 May 2026 - 15:19
News ID: 1815408
Source: kmr.abna24.com
Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA —Bi hatina şeva şehadeta Îmam Cewad (s.x) re, Heştiya Pîroz a Kazimêyn, bûye şahidê hebûna berfireh û coşdar a milyonan ziyaretvanên şînkirî yên ku ji herêmên cihêreng ên Iraqê û welatên din ji bo pêşkêşkirina sersaxiyê û beşdarbûna merasîmên şîniyê hatine vî bajarê pîroz.
