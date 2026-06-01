“Rapora wêneyî/ Mezargeha Pîroz a Elawî (Herema Îmam Elî), ala ‘Xedîr el-Egher’ (Cejna Xedîrê) radestî ziyaretgehên pîroz dike”
1 June 2026 - 11:39
News ID: 1821169
Source: kmr.abna24.com
“Li gorî agahiyên Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehl-ul Beytê (selamê Xwedê li ser wan bin) –ABNA- Di çarçoveya amadekariyên taybet ên çalakiyên Hefteya Navneteweyî ya Xedîrê de, nûnerên beşa peywendiyên giştî yên Astengeha Pîroz a Elawî (Herema Îmam Elî), bi seredana hejmarek ji ziyaretgehên pîroz û mizgeftên dîrokî yên pîroz hatin rûmetkirin, da ku ala Xedîrê, ku ‘Cejna Mezin a Xwedê’ ye, radestî rêveberiyên taybet ên wan ziyaretgeh û mizgeftan bikin, ji bo ku di hewşên wan ên paqij de bê bilindkirin.”
