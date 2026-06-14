"Serdarê Ciwanî: Çeka herî bilind a Îranê 'Allahu Ekber' e / Îran wek hêza çaremîn a cîhanê tê nasîn."
"Serdar Yedullahê Civanî, cîgirê siyasî yê Artêşa Pasdaran ê Şoreşa Îslamî, di civîna sêyem a serdaran, mîran û 316 şehîdên navçeya Qaînatan de, bi destnîşankirina ku çeka herî bilind a Îranê ne di alavên leşkerî de, lê di bawerî û dirûşa 'Allahu Ekber' de veşartî ye, wiha got: 'Nejar (dijmin) bi wê fikrê ku Îranê dê zû radest bibe, şer dest pê kir, lê di dawiyê de neçar ma ragihand ku Îran şertên bidawîhatina şer diyar dike; bûyerek ku hemû cîhan şaşwaz hiştiye.'"
Li gorî nûçegihaniya navneteweyî ya Ehlul Beytê (s.x) — ABNA —Civîna sêyem a serdaran, mîran û 316 şehîdên navçeya Qaînanat şeva borî hat lidarxistin û Serdar Yedullahê Civanî, cîgirê siyasî yê Artêşa Pasdaran, di vê merasîmê de derbarê cihê stratejîk ê Komara Îslamî û berxwedana gelê Îranê de axivî.
Cîgirê siyasî yê Pasdaran di vê merasîmê de bi destnîşankirina pêşîneya gelê şehîdperwer ê Îranê wiha got: "Gelê Îranê peyrewê mekteba Îmam Hiseyn e (a.s) û eger dijmin ji destpêkê ve vî gelî nasîba, ew qet wê wêrekî û cesareta ku sê şeran di kêmtirî nîv sedsalê de li vî gelî bike, nedianî."
Serdar Civanî da zanîn: "Şoreşa Îslamî bi derxistina Îranê ji bin desthilatiya Amerîkayê, hevsengiyên hêza cîhanî hilweşand û ev yek bû sedem ku dijmin ji destpêka serkeftina Şoreşê ve, komployên xwe û şerên berfireh li dijî welatê me bidin destpêkirin."
Wî behsa hewldanên têkçûyî yên Amerîkayî û siyonîstan di sala 2025-an (1404-an a hicrî) kir û got: "Dijmin guman dikir ku bi têketina rasterast a qadê, dikare şerekî li ser gelê Îranê bi sepîne; lê wekî ku di dehsalên borî de me dît, dijmin qet pêşeroja vî gelî bi rastî pêşbînî nekiriye."
"Çeka herî bilind a Îranê 'Allahu Ekber' e"
Serdar Civanî diyar kir: "Çeka herî bilind a Îranê ne tenê di alavên leşkerî de, lê di bawerî û dirûşa 'Allahu Ekber' de ye ku piştgiriya wê hêza Xwedayî ye."
Wî bi destnîşankirina têkçûna stratejîk a Amerîkayê anî bîra xwe: "Dijmin bi wê gumanê ku Îran dê zû teslîm bibe û bi xwe dispêre tevliheviyên navxweyî, şer dest pê kir; lê rastî sedekî bihêz hat. Heta Trump jî guman dikir ku di demek kurt de li ser Îranê hêza xwe bi cih bike, lê di dawiyê de neçar ma ragihand ku Îran şertên bidawîhatina şer diyar dike; bûyerek ku hemû cîhan şaşwaz hişt."
Cîgirê siyasî yê Pasdaran di berdewamiyê de, bi destnîşankirina bilindbûna cihê navneteweyî yê Îranê, wiha got: "Êrîşên li ser bingehên Amerîkayê li herêmê û serweriya jîr a li ser Tengava Hirmizê, divê encama berxwedana gel bê hesibandin. Îro analîstên cîhanê qebûl dikin ku Komara Îslamî ne qels bûye, berevajî vê, bihêztir bûye û wek hêza çaremîn a cîhanê tê nasîn."
Serdar Civanî bi hişyariyekê qethî ji hêzên stemkar re, tekez kir: "Amerîka, Ewropa û welatên herêmê divê bizanibin ku ji vir pê ve, Tengava Hirmizê û Kendava Farsê dê bi birêvebirin û nizama Îranî were birêvebirin û dema talankeran qediya."
Wî anî bîra xwe: "Diplomasiya li rex qada leşkerî, tenê bi yek armancê pêşve diçe û ew jî ewlekirina tam a mafên gelê Îranê ye."
Li dora vê civînê ku bi bîranîna 316 şehîdên navçeya Qaînanatê hat lidarxistin, ji 10 pirtûkên pisporî yên bi mijara 'Parastina Pîroz' (Defa'a Muqeddes) jî hate eşkerekirin.
............
Dawiya peyam /
Etîket: Îran, Amerîka, Şoreş, Trump, Serdar Civanî, Defa'a Muqeddes (Parastina Pîroz), Tengava Hirmizê, Rejîma Siyonîst
Your Comment