"Wêne | Qedirgirtina jinên çalak ên civînên şevî yên parêzgeha Qumê li Herama Xanimê ya Qedrê Hz. Fatimeya Massume(s.x)"
15 June 2026 - 11:52
News ID: 1827383
Source: kmr.abna24.com
Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA —"Zêdetirî 130 jinên çalak ên civînên şevî yên parêzgeha Qumê bi amadebûna Ayetullah Seyîdî, serokwezîra Astana Pîroz a Banûya Kerametê, Ekber Behnamco, walîyê Qumê, û Cemîrî, fermandarê Tîpa Eliyê Ebû Talib ê Qumê, li Herama Heta Fatimeya Massume (s.x) hatin qedirgirtin."
Your Comment