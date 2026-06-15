"Sêyemîn kombûna ragihînerên Civata Cîhanî ya Ehlê Beyt (s.x) li Herema Elewî Hezretê Îmam Elî(s.x)"
15 June 2026 - 13:01
News ID: 1827431
Source: kmr.abna24.com
NECEF – Di astengiya hatina meha pîroz a Muheremê de, “Sêyemîn Civîna Belavkarên Peyama (Mûbelixan)Civata Cîhanî ya Ehlê Beyt (s.x)” bi beşdariya Sekreterê Giştî yê vê civatê, koma zana, nûnerên merce’ên bilind(cegahên olî), û kesayetiyên zanistî û rewşenbîrî, li nêzîkî gora pîroz a Mîrê Bawermendan, Îmam Elî (s.x) hat lidarxistin.
Your Comment