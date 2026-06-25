Şîn û matemê ya Aşûrayê ya Şîeyên Afrîqayê li herema Hezretî Fatima Masûme (s.x) li Qomê hate lidarxistin.
25 June 2026 - 18:07
News ID: 1831405
Source: kmr.abna24.com
Li gorî Ajansa Nûçeyan a Navneteweyî ya Ehlê Beytê (s.x) — ABNA — Komek ji Şîeyan û şînwaran ji welatê Nîjeryayê re, li hevdemî roja Eşûraya Huseynî, bi amadebûna li Hêrema Pîroz a Hezretî Fatima Masûme (s.x), bi bîranîna şehîdbûna Hezretî Eba Abdullahil Huseyn (s.x) û hevalên wî yên dilsoz, merasîma şînê lidar xistin.
Your Comment